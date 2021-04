Almeida dice que vacunarse es "seguro" y que aceptaría ser vacunado con AstraZeneca

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este domingo que vacunarse es "seguro" y que él aceptaría ser vacunado con AstraZeneca si es la vacuna que le correspondería.

"Si me tocaba vacunarme mañana, me vacunaría; me pondría AstraZeneca si me corresponde", ha trasladado en una entrevista con laSexta, donde ha reiterado que en su opinión "las principales autoridades del Estado se deberían haber vacunado".

Además, ha indicado que desde las instituciones han de mandar un mensaje "de vacunación y responsabilidad" y ha hecho mención a que se está ante "un momento decisivo", pues este proceso de vacunación "es crucial para un mejor futuro".

"Toni Cantó es elegible"

Martínez-Almeida ha aseverado que discrepa con la sentencia que saca de la lista del PP a la Comunidad de Madrid al exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó, y él considera que el político es "elegible".

Ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid quien ha acordado que el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP al considerarlos "inelegibles".

Almeida ha recordado que la Junta Electoral dio la razón al PP, y el Juzgado se la ha quitado, por lo que acudirán al Tribunal Constitucional. Esta sentencia da respuesta a la denuncia interpuesta por el PSOE sobre la candidatura.

Si bien, ha señalado que "al margen de que pueda ir o no, me alegro de que Toni Cantó vaya en la lista". De él ha puesto en valor su "claridad en el discurso".