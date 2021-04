Así es la doble de Kate Middleton: su caché es de más de 1.000 euros al día

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es una de las mujeres más famosas del Reino Unido. Su fama no solo la convierte en un icono de moda y tendencias, sino que a su alrededor se genera un negocio enorme. Y prueba de ello es Gabriella Munro Douglas, su doble, que gana mucho dinero gracias a su innegable parecido con la esposa del príncipe Guillermo.

Tal y como recoge The Sun en un reportaje, Gabriella tiene un caché de 1.000 libras esterlinas (unos 1.100 euros) por cada día de trabajo. Todo el dinero que lleva ganado le han servido para ser ahora propietaria de un piso en Londres y dirigir tres empresas.

"Mi carrera secundaria como doble de Kate comenzó en 2011. Vivía en Windsor, donde trabajaba como diseñadora de muebles. En los meses previos a la boda de Kate y William en abril de ese año, me visitaba gente diciéndome cuánto me parecía a ella", explica.

"No pensé mucho en ello, pero mi madre, Jacqueline, y mi abuela, May, entonces de 91 años y una gran monárquica, se pusieron de acuerdo. Mamá, que en ese momento estaba enferma de cáncer de intestino, me convenció para que la dejara enviar una foto a una agencia de dobles de famosos", dice.

"Lamentablemente, mi madre murió unas semanas después, en abril de 2011, a los 58 años. Poco después, me inscribí en la agencia y me ofrecieron mi primer trabajo en agosto: una sesión de fotos con Alison Jackson, conocida por sus fotos a gente que se parece a celebridades", dice Gabriella.

"Después de eso, las cosas realmente se dispararon. La Katemanía era enorme. Trabajaba en mi empleo de nueve a cinco, y aparte en trabajos como doble durante las noches y los fines de semana, lo cual era agotador, pero me encantaba", explica.

"Pronto empecé a ganar entre 650 y 1.000 por día (entre 750 y 1.100 euros). Pero no se trataba solo del dinero extra, fue muy divertido y conocí a gente encantadora. Participé en muchas reuniones, eventos corporativos, fiestas privadas y sesiones de fotos en sitios preciosos", dice.

“Hubo algunos trabajos maravillosos, como ir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 o apariciones en The Xtra Factor de la cadena ITV. Nunca olvidaré que Harry Styles me pidió hacerse una foto conmigo", relata.

"Por supuesto, emular a Kate significaba que tenía que mantenerme al día con su guardarropa y accesorios, pero afortunadamente fue bastante fácil. Aprendí a peinarme y maquillarme como ella, y seguí de cerca los artículos de prensa en busca de ideas de versiones de su ropa para la calle", explica.

"Recuerdo cuando la fotografiaron con un vestido de lunares de Topshop y tuve que salir corriendo del trabajo para comprarme uno antes de que se agotara. Cuando estaba embarazada del príncipe George, incluso compré una protuberancia falsa para ponérmela en los eventos", rememora.

"En julio de 2013, estaba filmando frente al Palacio de Buckingham cuando se supo que Kate estaba de parto con el príncipe George. Fue un caos, con los turistas agarrándome para hacerse selfies", dice.

"En abril de 2014, volé en primera clase a Australia con un doble del príncipe Guillermo en una falsa 'gira real', al mismo tiempo que los verdaderos príncipes estaban allí", añade.

En 2016, Gabriella decidió dejar de participar en eventos como doble de Kate Middleton y con todo el dinero que ganó, se compró un piso en Londres y montó tres negocios. Ahora está casada y tiene dos hijas.

"Incluso hoy, la gente a veces me para por la calle para decirme que me parezco a Kate", señala divertida.