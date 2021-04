El PSOE celebra la exclusión de Cantó y Conde de la lista del PP para el 4-M: "La libertad no es saltarse la ley"

El PSOE considera que la decisión de la justicia de excluir de las listas del PP para el 4-M al exdirigente de Cs Toni Cantó y al exalcalde de Toledo Agustín Conde certifica que los populares han intentado "hacer trampas". Y, por ello, la coordinadora de la campaña electoral de los socialistas, Mónica Carazo, aseguró este domingo que "la libertad no es saltarse la democracia ni la ley".

Así lo afirmó Carazo minutos después de que se hiciera público que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Madrid había decidido estimar el recurso del PSOE contra la lista del PP y, por ende, había dado la razón a los socialistas, que argumentaron que Cantó y Conde no podían presentarse a las elecciones del 4-M porque no estaban empadronados en la Comunidad de Madrid a 1 de enero, cuando se cerró el censo.

"El PSOE siempre defiende la legalidad, por eso hemos recurrido la lista el PP, y la sentencia acredita que una vez más el PP ha intentado hacer trampas, ha presentado una lista que no se ajusta a la legalidad", denunció Carazo, que recordó uno de los principales argumentos que recoge la sentencia: que "no puede ser candidato alguien que no puede votar" en Madrid porque no era ciudadano de la región cuando se cerró el censo.

"La sentencia es un nuevo revés al PP porque deja acreditado que Canto y Conde deben ser excluidos de la candidatura de Ayuso, y acredita además que el PP miente sistemáticamente", zanjó la coordinadora de campaña del PSOE. Carazo ironizó con que "el nuevo lema" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso debe ser "mentira o libertad", en referencia a la supuesta disyuntiva entre "comunismo o libertad" que ha planteado el PP para las elecciones del 4 de mayo.