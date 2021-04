Travis Birds inaugura el ciclo Cooltural Go! con un concierto frente a las 'Cuevas de Conan'

Tras la Tetería Aljaima y Alice Wonder, el Museo de la Guitarra Antonio de Torres y Carmen Boza, y la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, en el Ayuntamiento, con El Niño de la Hipoteca, este sábado se sumaron a la nómina el auditorio del parque construido frente a las míticas 'Cuevas de Conan', en las que se rodaron escenas de la película de Arnold Schwarzenegger y, como artista, Travis Birds, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Acompañada por Álvaro Espinosa, productor y guitarrista de su disco, cabezavisible del grupo The Pink Tones o el más personal The Sleeping Philosophers, laartista madrileña superó con apenas unos acordes y dos estrofas de 'Tananana',una de las canciones de su último álbum, esa intangible sensación de sorpresaque se genera en el público cuando no reconoce a la artista a simple vista.

La cantautora ha irrumpido con fuerza en los últimos años desde que un viaje aLondres le marcara el camino de la canción. Desde entonces ha sido reconocidapor ser la autora de la canción de cabecera de la serie 'El Embarcadero' o por serla protagonista de la otra cara de la historia de '19 Días y 500 Noches' en laversión escrita por Benjamín Prado en el disco de homenaje a Joaquín Sabina.

De esta forma, Travis Birds basaría su repertorio en su más reciente 'La Costa de Los Mosquitos', pero con algún guiño a su debut, 'Año X', con en el segundotema, 'Azul Noche'. A dos guitarras, trasladaron la intensa producción de arreglosde su último trabajo a canciones como las pasionales 'Madre Conciencia' o'Lagarto Rojo', "muy apropiada para cantarla aquí como estamos, al sol", o ladelicadeza de 'Claroscuro', entre ellas.

Para los bises, quedaría la divertida 'Eduardo', un irónico canto de amor libre, en el que el novio acaba enamorándose del primo de ella en plena boda y la urbanitay veraniega 'Creature of the Night', que enlazaría con una versión sucinta del'Walk On The Wild Side' de Lou Reed, pero intercalando estrofas de cancionespropias, añade la nota de prensa.

SOBRE COOLTURAL GO!

Cooltural Go! desarrollará este 2021 un nuevo ciclo de conciertos bajo laorganización de Cooltural Fest, incluyendo grandes citas en el Recinto Ferial yotros ciclos como Ruta Gastromusical, Cooltural Kids, Conciertos en el MesónGitano o los propios Secret Show. Además, la intención es hacer festivaL, con el máximo de grupos posible y en las condiciones que se permita en ese momento, los días 18, 19 y 20 de agosto.

Los siguientes conciertos de este formato serán el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Los conciertos seguirán el 24 y 25 de abril en el MesónGitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé, respectivamente.La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 dejunio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones.

En cuanto a los grandes conciertos en el Recinto Ferial, el primero de ellos será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera. El resto de citas anunciadas son: Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas(27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio).

Asimismo está previsto los conciertos de Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), Love of Lesbian (15 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre).

La Ruta Gastromusical, se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Mientras que Cooltural Kids tendrá a Dr. Sapo, El Bosque de las Canciones y Yambambó en días y lugares que se anunciarán en próximas semanas.