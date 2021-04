La discreta y aislada vida de Miguel Bosé en México: su mansión de lujo y un pequeño círculo de amigos

El cantante Miguel Bosé reaparece este domingo en su primera entrevista a un medio español en seis años. El programa Lo de Évole emite este 11 de abril la primera parte de esta charla con el artista, que ha estado meses alejado de la vida pública después de manifestar unas polémicas declaraciones sobre la pandemia del coronavirus -regresó hace unos días a Instagram con motivo de su 65 cumpleaños-.

Para grabar la entrevista, el equipo de Jordi Évole se ha tenido que desplazar a México, donde reside desde hace casi tres años.

Si durante un tiempo el cantante vivía entre Madrid y Panamá, desde que en 2018 se conoció su separación con el escultor valenciano Nacho Palau, con quien mantuvo una relación durante 26 años, Bosé se instaló en México. No obstante, su vida allí es todo un misterio, informa Vanity Fair.

El artista vive, por voluntad propia, alejado del exterior y tampoco se deja ver en público. "No te veíamos, no te veía nadie", ha comentado el periodista Jordi Évole a Bosé en uno de los avances mostrados de la entrevista. "¿Y a quién quieres que me enseñe?", ha replicado el cantante.

La casa en la que vive recluido se encuentra en el exclusivo barrio de Interlomas, una lujosa zona residencial apartada del centro de la capital que cuenta con mucha vigilancia.

Según publicó El País en 2018, coincidiendo con el traslado de Bosé a México, el complejo residencial en el que vive tiene altas medidas de seguridad y está formado por casas con jardín y piscina privada. En la zona es habitual encontrar coches de alta gama y cuenta también con colegios privados de prestigio.

El artista vive volcado en dos de sus hijos, Diego y Tadeo -los otros dos residen con Nacho Palau-, que estudian en un centro laico y bilingüe frecuentado por expatriados y que dispone de amplias instalaciones deportivas y clases extraescolares.

Del mismo modo que mantiene un estilo de vida discreto, su círculo de amigos es reducido. Entre sus amistades de México destacan los músicos Benny Ibarra y Sasha Sokol, del grupo Timbiriche; el empresario Miguel Alemán, dueño de la aerolínea Interjet; Miguel Soberón, director general del Grupo CIE, o el actor Diego Boneta, que encarna al cantante Luis Miguel en la serie de Netflix.

Asimismo, Miguel Bosé se encuentra trabajando desde allí en sus próximos proyectos: una serie sobre su vida -Bosé participa en la elaboración del guion- así como su autobiografía, que saldrá a la luz en noviembre, tal y como ha confirmado el propio cantante hace una semana, cuando reapareció en las redes sociales el mismo día que cumplió los 65 años.

"Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón", manifestó entonces.