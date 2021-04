Jorge Javier Vázquez desenmascara a Antonio David Flores: "Se ha victimizado en su relación conmigo"

El presentador de Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez, se ha sincerado este fin de semana sobre lo que piensa del documental de Rocío Carrasco, así como del otro gran protagonista implicado y excolaborador de Mediaset, Antonio David Flores.

En el programa del sábado, que ha mostrado un avance del próximo episodio de la docuserie, Jorge Javier Vázquez no ha perdido la oportunidad de comentar la vivencias que narra la hija de Rocío Jurado, un testimonio que el presentador ha calificado de "incuestionable".

Asimismo, el conductor del programa tampoco se ha callado al opinar, para bien y para mal, sobre el exmarido de Rocío Carrasco, con quien ha llegado a protagonizar algún momento tenso en el plató de Sálvame. "He trabajado aquí con Antonio David y me he llevado muy bien con él... Hemos tenido 'colegueo', nos hemos reído mucho dentro y fuera", ha asegurado.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha lamentado que "él en los platós se ha victimizado en la relación conmigo".

El pasado enero, ambos protagonizaron un tenso cara a cara después de varias semanas en las que estuvieron lanzándose dardos en televisión. Aquel encuentro terminó con insultos por parte de Antonio David, que insinuó que Jorge Javier Vázquez padecía el síndrome de Hubris.

En marzo, cuando Telecinco anunció la emisión del documental de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez dejó claro a Antonio David que estaba del lado de la hija de Rocío Jurado.

Este sábado, el presentador ha reflexionado que "lo esencial de lo que está contando Rocío Carrasco nadie puede ponerlo en duda, es la parte más importante. El resto de detalles, para mí, son anecdóticos. Lo importante es conocer el testimonio de una persona contando algo tan difícil de testificar y ahora lo estamos descubriendo", ha sentenciado.