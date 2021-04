Adelante pide a Diputación que se sume a la petición para que la Junta recupere la Maternidad del Clínico

El pasado 26 de marzo de 2020, el Gobierno de Andalucía, debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19, trasladó esta área al Hospital Materno Infantil de Málaga, dejando únicamente una; debido a las necesidades de uso del espacio para dar cabida a los y las pacientes COVID, "ya que en ese momento los recursos y número de camas disponibles en la UCI resultaban insuficientes".

Así, desde Adelante han recordado que, debido a esto, los profesionales de dicha área de maternidad fueron destinados a diferentes servicios y ubicaciones. Por ejemplo, a algunos ginecólogos de guardia, médicos residentes, matronas y enfermeros de Neonatología se les destinó al Materno, y algunas enfermeras, TCAE, celadores y servicio de limpieza de partos y de hospitalización "fueron repartidos por distintos servicios del Clínico y del Hospital Valle del Guadalhorce".

La atención a mujeres con urgencias ginecológicas, de parto y a los recién nacidos, por tanto, quedó centralizada en el Materno. Ante la excepcional situación, todos los profesionales mostraron su colaboración y entendieron esto como un traslado provisional ya que, además, "conocían y tenían contacto con otras áreas de maternidad en las que se había actuado de un modo similar".

Sin embargo, un año después, la situación del Área de Maternidad del Hospital Clínico "sigue en el aire, creando malestar y disconformidad entre los profesionales y a la misma vez desconcierto en las mujeres y las familias".

Las peticiones a los dirigentes del Servicios Andaluz de Salud (SAS) "no han sido contestadas": "Todo hace pensar que ya existe una decisión tomada y no comunicada abiertamente de dejar a Málaga con una sola maternidad pública. Es la única a nivel nacional que no ha vuelto a su actividad asistencial, cuando la situación de pandemia que provocó dicho traslado ha mejorado en dos ocasiones y, en esta última, el Hospital Clínico ya cuenta con la ampliación de sus instalaciones".

A juicio de Adelante, el Gobierno andaluz "está aprovechando este momento de excepcionalidad y está tomando decisiones opacas con falta de transparencia que se intentan justificar por la pandemia pero que tienen otro trasfondo que es el de dejar con una sola maternidad pública a Málaga y a su provincia". Mientras tanto, lamenta, otras provincias como Granada con casi la mitad de población "cuenta con dos maternidades públicas, o Sevilla que con solo 100.000 habitantes más cuenta con tres maternidades".

Desde el año 2015 se está trabajando para conseguir la acreditación en la IHAN (Iniciativa a la Humanización en Asistencia al Nacimiento), proceso de cuatro fases, donde ya tenían conseguida la fase dos. En 2018 el Hospital Clínico tenía el índice de lactancia más alto de todos los hospitales públicos de Andalucía con el 92 por ciento y en 2019 el contacto piel con piel fue superior al 80 por ciento, datos que mantenían antes del traslado.

"Hemos de reflexionar sobre estos datos y en la información que se expone en detrimento a la optimización de recursos y de la calidad asistencial que se está ofreciendo a las mujeres y a las familias de Málaga y la provincia, al tener un paritorio cerrado, privándose de comodidad en los días de gran afluencia de ingresos, con mayores tiempos de espera en su atención en urgencias, monitores, etcétera", lamentan desde Adelante Málaga.

También, han añadido, "hemos de tener en cuenta la falta de accesibilidad para las gestantes de las zonas más alejadas de nuestra zona de salud, sobre todo para las mujeres del Valle del Guadalhorce, Torremolinos y Benalmádena".

"Málaga no puede permitirse perder el área de maternidad de un hospital como el Clínico. Una sola maternidad no puede hacer frente a una población tan amplia; centralizar servicios en ocasiones dificulta poder realizar tareas asistenciales", sostienen, al tiempo que consideran que existe "una merma en el derecho de las mujeres malagueñas a elegir la maternidad en la que desean ser atendidas, disminuyéndose una cartera de servicios de un centro en concreto en detrimento de la calidad asistencial".

Por todo ello, la confluencia de IU y Podemos en la Diputación de Málaga considera "necesaria la vuelta del área de maternidad y neonatología al Hospital Clínico". "La salud sexual y reproductiva de las mujeres y la calidad en la asistencia del sistema sanitario público de Andalucía son cuestiones prioritarias que debemos proteger y así también lo está reconociendo la población malagueña, ya que más de treinta asociaciones y colectivos junto a ayuntamientos de la provincia reclaman el regreso del paritorio al Hospital Clínico de Málaga", finalizan.