AFFNA-36 cancela el homenaje a los navarros asesinados en la Guerra Civil y lo sustituye por un acto audiovisual online

Un acto que será sustituido por un acto-homenaje audiovisual online. Así, la asociación ha animado a seguir este acto conectando a partir de las 10.00 horas del 14 de abril con su canal de Youtube AFFNA-36-NAFSE para visionar un vídeo de homenaje.

A pesar de la imposibilidad de realizar el tradicional homenaje público debido a las medidas y restricciones por el Covid-19, la asociación ha destacado en una nota que "el recuerdo, el reconocimiento y el homenaje que les debemos a aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, podemos y debemos seguir haciéndolo".

"Compartimos el dolor de esas familias que durante esta pandemia no pudieron despedirse como hubieran deseado de su ser querido. Desgraciadamente, sabemos lo que es no poder decir '¡adiós!', no poder enterrarlos con la dignidad debida. De ahí que jamás dejaremos de buscar fosas, de exhumar víctimas, por muy difícil que vaya siendo esta tarea con el paso de los años. Porque todas las familias tienen derecho a reunirse con sus seres queridos asesinados y hacer el duelo, cerrando heridas de una vez", ha subrayado.

AFFNA-36 ha finalizado deseando que "salgamos de esta pareciéndonos más a nuestros abuelos y abuelas, a nuestra gente mayor que, tras vivir el terror y la larga dictadura, nunca han perdido la esperanza, y nos sumemos a su lucha por la libertad y la igualdad, siendo capaces de crear una sociedad más solidaria y justa que reconozca que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos".