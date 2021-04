Organizaciones agrarias protestan ante las consecuencias "nefastas" del decreto transitorio de la PAC sobre la ganadería

En concreto, esta acción ha sido convocada por la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Cooperativas Agroalimentarias Aragón, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Así, todos los representantes de la ganadería aragonesa se han unido para poner de manifiesto los problemas que están generado los reglamentos de transición 2021-2011, impulsados por el Gobierno de España, por el cambio que suponen a la hora de declarar los pastos.

El secretario general de UPA, José Manuel Roche, ha expuesto que todos los tipos de ganadería aragonesas, fundamentalmente ovino y vacuno, tienen la necesidad de declarar pastos para poder cobrar las ayudas de la PAC. Las únicas condiciones que se ponían hasta ahora eran que dichos pastos estuvieran en buenas condiciones.

Con el reglamento de transición -para los años 2021 y 2022, hasta que entre en vigor la nueva PAC en 2023- se plantea que solo puedan declarar pastos aquellas ganaderías que realmente van con sus animales a pastarlos.

"Esto genera un problema muy importante en algunos casos como, por ejemplo, el vacuno de cebo -pastoreado por animales-, pero también en la ganadería extensiva de ovejas y vacas nodrizas -que en algunas ocasiones son sacadas por personas que no son los propietarios de la ganadería, por diversas circunstancia como tener otras explotaciones o vivir en zonas diferentes-".

Por ello, estos cambios han llevado a "una incertidumbre brutal" en el sector ganadero que, a día de hoy, no saben si declarando los pastos tal y como lo venían hasta ahora van a cobrar las ayudas de la PAC o no. "No estamos de acuerdo en que a mitad de juego se cambien las reglas sin buscar soluciones", ha precisado Roche.

Ha agregado que se puede trabajar en un modelo diferente durante estos años para que entre en vigor con la reforma de la PAC, y en el que buscar una solución para estos sectores. Ha solicitado a la administración aragonesa que "presione" al Ministerio de Agricultura para que ahora sea flexible con esta situación y se asegure que todos los ganaderos puedan cobrar sus ayudas sin ningún tipo de problemas".

"UNA REFORMA ENCUBIERTA"

El presidente de ARAGA, Jorge Valero, ha asegurado que el decreto transitorio es "una reforma de la PAC encubierta que no ha pedido Bruselas y que se desconoce su intencionalidad".

Ha expuesto que sus consecuencias son que los ganaderos "más profesionales" sean "penalizados". "Es una reforma directamente contra la ganadería tanto extensiva como intensiva, no la ha pedido Europa y no sabemos la razón que ha llevado a España a ponerla en marcha".

El secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, ha aseverado que "echar del sistema" a una parte importante de la ganadería es "un problema muy gordo y muestra una falta de responsabilidad extrema por parte de la administración".

Ha añadido que en este acto de protesta también se recordarán los "diversos ataques" que está sufriendo la ganadería, con los problemas generados por la presencia de osos y lobos en Aragón.

En este contexto, ha acusado a las administraciones públicas de "falta de sensibilidad" y "desconocimiento" de la realidad del sector ganadero.