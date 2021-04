La DPZ pondrá en marcha un plan extraordinario de ayudas para apoyar al sector cultural en tiempos de COVID

Se trata de una línea extraordinaria de subvenciones que va a distribuir un millón de euros entre todos los ayuntamientos que las soliciten para que contraten actividades culturales de todo tipo. "Sin duda esa importantísima inyección de fondos va a contribuir a la recuperación de las pymes y los autónomos de este sector que tan mal lo está pasando", ha subrayado el presidente de la Diputación de Zaragoza.

Sánchez Quero ha hecho este anuncio en la reapertura del emblemático Salón Blanco de la Almunia de Doña Godina, un teatro cine con más de medio siglo de historia como referente cultural de la localidad que tuvo que cerrar en 2015 y que ahora se ha reabierto tras pasar a ser del Ayuntamiento y después de una rehabilitación integral en la que se han invertido 1,1 millones de euros.

La modernización de este emblemático espacio, que ha sido financiada por la Diputación de Zaragoza, al 90 por ciento, y por el Consistorio, se ha inaugurado con una gala a la que han asistido el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero; la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Marta Gracia, y representantes de todas las entidades del municipio.

De esta forma, el Salón Blanco vuelve a acoger la programación cultural de La Almunia con un aforo de 425 personas y con una renovada imagen que ha sido posible gracias a las obras llevadas a cabo en el edificio desde el año 2019, ha señalado la Diputación de Zaragoza en una nota de prensa.

Los trabajos han incluido la renovación completa de butacas, la ampliación del escenario y la instalación de nuevos sistemas de iluminación y sonido para adaptar el espacio a las necesidades del siglo XXI.

"Desde que se inauguró en la Navidad de 1965, el Salón Blanco ha sido el lugar en el que varias generaciones de almunienses han disfrutado de la magia del cine, del teatro, de la música y de otras disciplinas artísticas", ha destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

CULTURA PARA ENRIQUECER

"La cultura nos completa y nos enriquece como personas, por eso los vecinos y las vecinas de La Almunia le deben tanto a estas cuatro paredes que sin duda a muchos les han dado algunos de los mejores momentos de su vida", ha añadido.

Además, Sánchez Quero ha recordado que la recuperación de este teatro cine ha sido posible gracias al Plan Unificado de Subvenciones de la institución provincial.

"Hasta que pusimos en marcha el PLUS en el año 2017, la Diputación de Zaragoza convocaba cerca de una treintena de planes de ayudas y los municipios tenían que adaptarse a las prioridades que nosotros les marcábamos. Ahora es al revés: ahora somos nosotros los que nos adaptamos a las prioridades que establecen los municipios, y gracias a eso en solo dos años el Ayuntamiento de La Almunia ha podido recibir dos subvenciones de medio millón de euros cada una para financiar la remodelación y el equipamiento del Salón Blanco", ha contado.

"Con la rehabilitación del Salón Blanco recuperamos patrimonio histórico, revitalizamos el casco antiguo y, sobre todo, nos dotamos de un equipamiento cultural que necesitamos", ha subrayado por su parte la alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia.

"Si algo podemos hacer por la cultura las administraciones, y en concreto los ayuntamientos, es dotarnos de equipamientos de calidad que abran sus puertas tanto a los profesionales como a los aficionados. Una inversión como ésta no está al alcance de las iniciativas privadas, muchísimo menos en el mundo rural. Si no lo hacemos las administraciones públicas, nadie lo hará. Y si no hay infraestructura, es muy difícil que haya cultura", ha apostillado la edil.

LAS MEJORAS REALIZADAS

La rehabilitación ha dotado al Salón Blanco de equipamientos de los que carecía, como camerinos, salas de reuniones o un recibidor polivalente. Se ha tratado de facilitar su accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas, espacios para personas en silla de ruedas, bucle magnético para personas con deficiencia auditiva o señalización para facilitar la accesibilidad cognitiva.

La sala se ha equipado técnicamente para lograr la máxima versatilidad, tanto en su vertiente de proyección de cine como en el de espacio escénico. El escenario se ha ampliado y se ha adecuado para acoger cualquier tipo de espectáculo: danza, teatro o conciertos.

Con su reapertura, el Salón Blanco se integrará en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), ya que ahora cumple todos los requisitos exigidos para formar parte de esta programación de actividades culturales que cofinancian el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza.

Para celebrar la reapertura ha tenido lugar una gala en la que se han aunado las diferentes artes escénicas para disfrutar de una muestra de todas las posibilidades de la sala tras su rehabilitación y modernización.

El acto, dirigido por directora teatral Blanca Resano, se ha retransmitido por 'streaming' para respetar las normas de seguridad sanitaria y conseguir que todos los vecinos e interesados pudieran disfrutar de la gala.

A la inauguración, con el aforo reducido al 50 por ciento, se ha invitado a un representante de todas las entidades de La Almunia, lo que supone más de cien colectivos representados entre asociaciones culturales, sociales y deportivas.

La periodista Adriana Oliveros ha ejercido de maestra de ceremonias en una gala en la que se ha representado los usos del Salón Blanco, su historia y sus señas de identidad.

Con la reapertura del Salón Blanco no solo se recupera la sede de los principales eventos culturales de La Almunia de Doña Godina, como el Festival de Cine, que en mayo celebrará en el remodelado espacio su 25 edición, sino que también acogerá una programación cultural estable del Ayuntamiento y las iniciativas ciudadanas de una localidad que destaca por su amplia actividad artística amateur.

De hecho, para celebrar la reapertura se ha preparado una programación especial, con tres espectáculos para todos los públicos, que tendrán lugar tres sábados consecutivos a las 20.00 horas, con aforo limitado según la normativa de prevención de la COVID-19.

Dentro de las actividades especiales con motivo de la inauguración, se ha previsto realizar visitas explicadas al Salón Blanco para grupos reducidos, previa reserva, en los días posteriores a su inauguración.

Así, se ha querido acercar a los vecinos de La Almunia los resultados de una rehabilitación con la que se han restaurado los distintos elementos del edificio, como el mural del recibido, obra del pintor zaragozano José Aznar, o los detalles de madera. Además, se recuperará la programación habitual de cine comercial, previsiblemente a partir de septiembre.