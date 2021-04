La hija de 16 años de Heidi Klum sigue sus pasos como modelo y es portada de revista

Veinte años después de que Heidi Klum se convirtiera en la primera modelo en una portada de la revista Glamour en Alemania, su hija Leni Klum ha seguido sus pasos. La joven, de 16 años, protagoniza su primera portada en solitario coincidiendo con el 20 aniversario de la revista de moda.

En una entrevista publicada en Instagram por Glamour Alemania, la adolescente ha reconocido que siempre quiso ser modelo, pero hasta ahora su madre no veía oportuno que iniciase su carrera en la moda. "He querido hacer esto desde que era más joven, y estaba muy molesta con mi madre porque no me dejaba", ha asegurado.

La joven ha comenzado pisando fuerte en el mundo de la moda. El pasado enero, Leni Klum abrió la Semana de la Moda de Berlín, al tiempo que protagonizaba junto a su madre su primera portada de revista en la edición alemana de Vogue.

"¡No podía soñar con un mejor comienzo! Gracias por estar a mi lado, Heidi Klum", escribía la adolescente en su perfil de Instagram.

En esta ocasión, Leni Klum protagoniza su primera portada en solitario que ella misma ha publicado en otro post en la red social. "Es un honor compartir esto con mi madre Heidi Klum, que fue la primera modelo de portada de Glamour Alemania", ha señalado.

En esta ocasión, la 'top' alemana no se ha separado de su hija en la sesión de fotos, tal y como ha mostrado a través de las redes sociales.

"Leni Klum, es muy divertido ser tu acompañante en el set", ha manifestado la supermodelo- en su perfil de Instagram, donde ha mostrado en un vídeo cómo se realizaron las fotografías para la revista.

Ante las expectativas y la responsabilidad que tiene por delante debido a la carrera de modelo de su madre, Leni Klum ha reconocido que está "lista y emocionada" de seguir sus pasos poder estar a su altura.

En una entrevista en la revista People el pasado diciembre, Heidi Klum confesó las intenciones de su hija de querer ser modelo, y aseguró que ya tenía la edad suficiente para comenzar su propia carrera en la moda.

"Siempre pensé que era demasiado joven. También siempre decidimos mantener a los niños fuera de la vida pública. Pero ya conduce un coche, tiene 16 años, así que pensé que si puede hacer eso, también puede ser modelo si es lo que desea hacer", concluye.