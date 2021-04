Este sábado, La Sexta Noche contó con Paca la Piraña. La actriz de Veneno, que se caracteriza por su sentido del humor y por su ingenio, aprovechó el espacio para dirigirse nada más y nada menos que a Pablo Iglesias. Y lo hizo para decirle que quiere ir a su casa, ver a su familia... y algo más.

"Cuando vengas a Madrid, a ver si quedamos y me llevas a tu cacho de chalet y me presentas a su mujer y a sus niños. Y yo te hago una paella y te corto las puntas", dijo. La artista también explicó que cree que Iglesias la nombrara en el Gobierno es consecuencia directa de que este habría visto la serie.

"Y yo encantada, ¿No le habrán echado del Gobierno por mi culpa? Me quedaría a mí ese remordimiento", bromeó. Además, le pusieron a la actriz un vídeo de José Coronado en el que anunciaba que le han vacunado, por lo que ya se pueden "besar sin problema". "Espero su llamada. ¿Y el teléfono qué? Ya le buscaré por Segovia", zanjó el tema Paca.

Pero no todo fueron risas, pues Paca la Piraña habló también de su pasado ejerciendo la prostitución en el Parque del Oeste y en Valencia, donde le tiraron "piedras, fumigaron con extintores y tiraron tornillos con un tirachinas".

Sin embargo, Paca la Piraña ha destacado la importancia de la comicidad para afrontar situaciones duras. "Más vale tener humor que en el culo un tumor. He tenido siempre bue humor porque si no, me hubiera hundido, aunque también tengo mis traumas y depresiones. Ahora me veo y en vez de Paca la Piraña parezco Paca la hormigonera por lo gorda que estoy", ha bromeado.