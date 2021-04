Carmen López, en 'Sábado Deluxe': "Antonio David nunca hablaba de sus hijos y creo a Rocío Carrasco"

Este sábado, Carmen López fue la entrevista principal del Deluxe. La que fuera novia de Antonio David Flores hace unos 20 años, aportó su percepción sobre las revelaciones del documental de Rocío Carrasco. Así, López dejó claro que se creía todas las atrocidades que contaba sobre el guardia civil, aunque se alegraba de no tener experiencias comunes.

La mujer recordó cómo era su relación con Antonio David, haciendo especial hincapié en que ambos solían coincidir en fiestas y divertirse más que tener algo formal. Destacó que el guardia civil era bastante tacaño y lo mucho que le interesaban el poder, el dinero y darse a conocer.

Dijo también que tenía un gran sentido del humor y que era un buen seductor, llegando a estar con muchas personas a la vez. Sin embargo, todo se truncó cuando ella se quedó embarazada, decidió no tener al bebé y le pidió ayuda a Antonio David, el padre, para abortar.

"Yo tenía claro que él no seria e padre de mi hijo, porque no era una persona seria para mantener una relación", recordó. Sin embargo, esa ayuda no llegó. Y es que, según contó López, en cuanto le habló de métodos y cuantías económicas para perder el feto, el guardia civil le colgó el teléfono y desapareció. Por ello, el aborto lo subsanó la propia modelo con lo que le pudieron adelantar en su trabajo.

De su testimonio, también llamó especialmente la atención de que Antonio David Flores jamás hablara de sus hijos durante su relación. De hecho, aseguró que se veían muy a menudo y el padre nunca objetó estar con ellos para no verla, lo que daría la razón a Rocío Carrasco en lo que respecta al desinterés del excolaborador de Sálvame por sus hijos.

El Deluxe también recordó, al igual que lo hizo el documental, el momento en el que acudió a Enemigos Íntimos a contar su versión y se sintió vejada tanto por el programa como por el propio Antonio David Flores: “Lo pasé fatal porque me hundió en la miseria, despreciándome como mujer”, dijo con amargura.