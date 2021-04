Laura Escanes comparte los mensajes de odio que recibe por llevar a su hija a la guardería

La modelo Laura Escanes es una habitual a la hora de compartir en Instagram con su millón y medio de seguidores anécdotas de su día a día, así como aspectos de su maternidad, ahora que su hija Roma tiene ya un año y medio y va a la guardería.

En este sentido, la influencer ha querido mostrar a través de sus Stories todos los mensajes de odio que ha recibido desde que aseguró que dejaba a su hija en la guardería hasta las 16.00 h de la tarde.

"No estarás con ella nada porque supongo que dormirá pronto... Pobrecita", comenta una persona en una de las respuestas que ha mostrado Escanes, en la que también se ve la réplica de ella: "¿Pobrecita? Creo que sus padres siempre van a pensar en lo mejor para la familia, así que agradezco tu preocupación, pero la ignoraré totalmente, ya que no formas parte ni de la vida de Roma ni de la mía. Preocúpate de criar y educar como tú consideres a tus hijos", ha dicho Escanes.

En otra serie de mensajes que la mujer de Risto Mejide ha mostrado en sus Stories, la modelo es acusada de ser una 'mala madre' por este hecho. "Yo estoy de acuerdo en que la lleves a la guardería, pero me parece súper exagerado que la dejes hasta tan tarde. ¿Dónde está su mami? Porque no te veo trabajando a sol y sombra, no creo que haya necesidad de que la tengas hasta esa hora, la verdad, pobrecita", indican.

Este tipo de mensajes también le llegan cuando Escanes comparte imágenes junto a su hija en la red social, tal y como ha dado a conocer la influencer. "Qué necesidad tan grande de llamar la atención tienes, y no digas que no, porque si no, ¿de qué te sirve poner vídeos de tu hija estando malita?", indican en otro comentario.

"Creo que lo haces para que veamos que por un día has dejado de bailar y de hacer la niñata para cuidar de ella", han criticado en el mismo mensaje.

Fue hace unas semanas cuando la modelo, que no se separaba de su hija Roma y prefería cuidarla ella, cambió de parecer y comenzó a llevarla a la guardería, tal y como aseguró Escanes en una ronda de preguntas y respuestas de Instagram, donde ha explicado además sus razones.

"Necesitaba empezar a hacer más cosas, más allá de mi día a día con Roma", ha confesado. "He podido dedicarme cada día a ella durante casi su primer año y medio y ha sido increíble. Pero me estaba olvidando de mí. Seguramente ha sido una decisión que yo necesitaba más que ella, pero realmente lo necesitaba", ha añadido.

Según ha contado, Roma "se ha adaptado súper bien" a su nueva vida en la guardería, "es un grupo de niños pequeño y ya tiene su mejor amiga", ha manifestado Escanes. "Va y vuelve súper contenta y feliz", ha concluido.