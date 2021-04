La bronca de Risto Mejide a un técnico de sonido: "Si no lo entiendes, trabaja en otro programa"

El presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, ha sido criticado en las redes sociales por algunos espectadores del programa después de que este abroncase en pleno directo a un técnico de sonido por un error cometido.

Los hechos ocurrieron esta semana, cuando Mejide se encontraba comentando el escenario laboral en España en plena pandemia.

"En un día como hoy, en el que vemos que la incidencia acumulada sube, que la saturación en los hospitales se incrementa, que el paro... Habrá quien diga: 'Mira qué bien, 59.000 parados menos, 71.000 afiliados más en la Seguridad Social, 116.000 trabajadores que salen del ERTE...'. Ya. Pero también 400.000 desempleados más que hace un año, algunos hablan de 700.000 dependiendo de la fecha, 900.000 personas en ERTE...", ha enumerado el presentador.

Ha sido en este punto cuando un efecto de sonido onomatopéyico de una bomba ha interrumpido la intervención de Risto Mejide, lo que ha molestado visiblemente al presentador.

"Oye, que no me pongas el 'boom', de verdad, tío. Esto no tiene ningún sentido, estoy hablando de cosas muy serias que afectan a mucha gente. Si no lo entiendes, trabaja en otro programa", ha dicho, indignado, Risto Mejide.

@ristomejide @todoesmentiratv



-Papá ¿Qué es el fascismo?.



-Fascismo es RISTO MEJIDE humillando en directo a un compañero, el técnico de sonido, por poner un efecto cómico en medio de un programa que pretende ser cómico.



"SI NO LO ENTIENDES, TRABAJA EN OTRO PROGRAMA" pic.twitter.com/ZLnEFRHnrX — Guillermo Guijarro (@williguijarro) April 6, 2021

La actitud de Risto Mejide hacia un compañero de programa ha sido criticada por algunos espectadores en las redes sociales, que han tachado al presentador de "arrogante" y "chulesco", mientras que otros han defendido a Mejide asegurando que "no es para tomárselo a coña y menos poner ese tipo de cosas".

Otros usuarios, por su parte, han restado importancia al incidente y piden más coherencia al programa: "Un mal empiece un día puntual lo tiene cualquiera. Es el jefe, sí, pero sea coherente. Si permite sonidos jocosos previos de los colaboradores ¿a qué vino eso del técnico?", se ha preguntado un tuitero.