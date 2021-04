PSOE critica a Moreno por "atacar" la igualdad de oportunidades con su "plan de recorte" en la escuela pública

"No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Suprimir unidades públicas de Infantil 3 años no solo implica eliminar esas líneas para siempre, sino también impedir la distribución equitativa del alumnado por toda la comunidad. Significa que muchos centros no podrán llevar a cabo proyectos educativos innovadores, porque el número de profesorado se reduce drásticamente, ni garantizar que la educación sea el instrumento que evite las desigualdades y blinde la igualdad de oportunidades", ha asegurado en una nota de prensa.

La secretaria de Organización ha participado este sábado, junto a otros miembros de la Ejecutiva Provincial socialista, alcaldes y portavoces de los municipios más afectados por el recorte de líneas públicas, en la manifestación en Sevilla en defensa de la escuela pública. "Los socialistas sevillanos estamos hoy en las calles, apoyando las reivindicaciones de las asociaciones de padres y madres, sindicatos, docentes y colectivos de la educación en contra de esos recortes", ha explicado Gaya.

La dirigente socialista ha recordado que para el próximo curso el Gobierno andaluz suprimirá "cinco unidades de Infantil de tres años en Mairena del Aljarafe; se van a crear aulas mixtas de tres y cuatro años en Morón de la Frontera y Écija; se recortan unidades públicas en Marchena, Dos Hermanas, Coria del Río, Alcalá de Guadaíra y en Sevilla capital, en los CEIP San Jacinto, Joaquín Turina, Vara del Rey, Victoria Díez o San José Obrero, que tiene línea compensatoria.

"Se eliminarán unidades públicas en zonas y barrios con alta presión de laeducación concertada. Además, este recorte se suma a la supresión de 225 unidades públicas el curso pasado en todos los niveles educativos en la provincia", ha incidido. "Este curso está siendo muy complicado para los docentes, para las familias y para el alumnado. Un año de pandemia en el que bajar la ratio se hace más necesario que nunca para cumplir con las medidas sanitarias y para garantizar la calidad de la enseñanza pública", ha manifestado Gaya.

Por su parte, el secretario de Educación del PSOE de Sevilla, Agustín Cañete, ha hecho hincapié en que la pandemia "debería de ser una oportunidad para reforzar el sistema público de enseñanza y bajar las ratios". Los fondos del Gobierno de España deberían haber servido para eso "pero la Junta está recortando recursos en la educación pública, recortes que afectan a barrios de Sevilla, a municipios pequeñosy grandes y, especialmente, a las zonas de transformación social, donde la educación pública de calidad es más necesaria porque funciona como un ascensor social que la derecha intenta bloquear".

Por último, Antonio Conde, alcalde de Mairena del Aljarafe, "donde la Junta tiene previsto suprimir cinco unidades de Infantil de 3 años", ha alertado de que el recorte de líneas implica una "desinversión en el futuro de nuestros jóvenes y en los barrios donde se ubican estos colegios, donde eliminan vida".