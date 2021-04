Irene Vallejo, Premio Aragón 2021: "La belleza es más necesaria cuando se viven tiempos de realidad agobiante"

La escritora Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) ha sido galardonada este viernes con el Premio de Aragón 2021, que se entregará durante la celebración oficial de la festividad de San Jorge, Día de Aragón. El jurado ha decidido por unanimidad reconocer la labor de Vallejo por haberse convertido, a través de su actividad literaria y cultural, "en una referencia para todo tipo de públicos y fuente de inspiración para los jóvenes, a nivel nacional e internacional".

Este galardón reconoce asimismo que la autora haya sido capaz de colocar en primera línea de la atención social "la importancia y el valor de las humanidades como constructoras de personas críticas y sustento de nuestras irrenunciables señas de identidad".

"Por la vía de la palabra, y con una sensibilidad e impronta personales, consigue persuadir acerca de la importancia de la cultura y la literatura, haciéndolo desde valores universales y al mismo tiempo desde su raíz aragonesa, dignificando los nombres de Zaragoza y Aragón como emblemas de buena cultura, humanismo, humanidad y educación, con un positivo impacto sobre multitud de sectores y actividades", ha concluido el jurado.

La escritora, por su parte, ha señalado en Heraldo de Aragón que "es el más importante que se concede en Aragón y en él entran todas las facetas de la vida", por lo que cree que si ella ha sido premiada es porque "se lo han querido dar a la cultura en general" y valorar el papel tan importante que han jugado todas las artes "en estos tiempos difíciles en los que la gente ha sufrido tanto", en los que "la cultura nos ha ayudado a todos a sobrellevar mejor la realidad".

Así, ha reconocido que "no es un premio más" pues "reconforta mucho que te valoren en tu tierra", donde se siente muy arraigada y "que está presente en El infinito en un junco". "También me he beneficiado de una época excepcional de la cultura aragonesa", ha aseverado, destacando el trabajo que realiza junto a otros compañeros de profesión así como con libreros, lectores o bibliotecas.

Vallejo reconoce que con la llegada del confinamiento y el cierre de librerías creyó que el camino de El infinito en un junco, con el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2020, había terminado. Sin embargo, "la acogida del público nos ha sorprendido. Quizá con el confinamiento la gente ha tenido más tiempo para leer un volumen largo como este". En este sentido, ha afirmado que "hemos atravesado una época muy dura" en la que "la belleza, como siempre que se viven tiempos de realidad agobiante, se ha revelado más necesaria que nunca".

Por el momento y hasta que no concluya la promoción de su último libro y la crisis sanitaria mejore, no tiene previsto comenzar un nuevo libro, para el que ya sabe qué tramas lo conformarán. Sin embargo, la escritora sí que tiene tiempo para disfrutar de su columna semanal en Heraldo pues asegura que "el periodismo me ha enseñado mucho", ya que el periódico es el lugar perfecto "para dialogar con un público amplio y diverso".

Además, explica que para poder hacerlo es necesario "aprender a exponer tus ideas de forma sencilla y clara, a comunicar tus conocimientos", y para ella "no hay nada más maravilloso en el mundo que acertar a comunicar tus conocimientos". Por eso, "el periódico, para mí, es un lugar de encuentro".