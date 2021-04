El presidente del PP, Pablo Casado, culpó este sábado a la izquierda de la polarización de la sociedad en los últimos tiempos y aseguró que las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Senegal poniendo en duda los datos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid demuestran que se ha convertido en el "candidato socialista" a la Comunidad de Madrid propiciando un nuevo cambio de slogan de los populares, que ahora piden a los ciudadanos elegir entre "Sanchismo o libertad".

Casado hizo estas manifestaciones durante la inauguración del XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, a la que acudió acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso; y de la secretaria general regional y número 3 de la lista, Ana Camíns.

El presidente del PP avaló el discurso de Ayuso que este viernes se defendía de las dudas vertidas por Pedro Sánchez sobre las cifras de la Comunidad de Madrid en relación a los contagios y hospitalizaciones por Covid. "Cree el ladrón que todos son de su condición", espetó la candidata popular al presidente del Gobierno, una frase que este sábado repitió Casado.

"Muy mal lo tienen que ver", dijo el presidente del PP, para que el mismísimo Pedro Sánchez haya entrado en campaña poniendo en duda los datos de la Comunidad de Madrid. Esas declaraciones se produjeron en una conversación informal con los periodistas que acompañan a Sánchez en un viaje oficial por África, aunque en la rueda de prensa oficial no hizo esa referencia y sí pidió "trabajar" para bajar la curva de contagios en la región.

Para Casado la respuesta de Ayuso no genera crispación y tampoco lo hace su lema de campaña: "Ayuso no confronta por llevar una camiseta que diga 'comunismo o libertad'", y acabó asegurando que "la sociedad está rota por culpa de ellos (la izquierda), porque creen que una sociedad polarizada les conviene, pero no les ha salido bien".