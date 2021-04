Espartinas construirá un gran parque de inspiración japonesa frente a Loreto con fondos del Edusi

Una de las características de este parque es que contará con una zona con temática japonesa, que vendrá a refrendar la vinculación de Espartinas con el país nipón. Esa conexión nace en el siglo XVII, cuando la Embajada Keicho salió para establecer relaciones comerciales con España. Durante un viaje que le llevó por varios países de Europa y América, visitaron España, pasando por Espartinas, en la que estuvieron en dos ocasiones, la segunda de ella por un periodo de un año, explica el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, hay varios documentos que testifican la estancia de esta Embajada, con el embajador Hasekura a la cabeza, en la localidad espartinera, y más concretamente en la Hacienda Mejina y el Santuario de Loreto, donde sus monjes acogieron a estos japoneses. Esta vinculación histórica estará recogida en el nuevo parque municipal en un área temática con un jardín tradicional japonés.

Una extensión importante del parque estará dedicada a los jóvenes, con una zona con temática 'anime', con representación de sagas japonesas como 'Dragon Ball', 'My hero academia', 'Tokio ghoul', 'No game no life', 'Sword art online' o 'Naruto', entre otras. El parque, además de una zona de pradera y esparcimiento, contará con un skatepark, el segundo de estas características que hay en Espartinas. Por último, acogerá un anfiteatro al aire libre, en el que podrán celebrarse eventos culturales y de ocio.

La construcción de este parque supone una inversión de 480.000 euros que será sufragada íntegramente con Fondos Feder Edusi y por la Diputación. De este modo, Espartinas, que forma parte del área funcional que integran Bormujos, Gines y Castilleja de la Cuesta, contará con 2,4 millones para mejorar el municipio, con propuestas de índole social, económico y medioambiental.

Este parque es una de las actuaciones contempladas dentro de las estrategias de los Edusi y que permitirán la construcción de dos tramos de carril bici para conectar Espartinas con Gines -Alquería de Almanzor-Gines y Cerro Alto-El Retiro-; la terminación del Centro de Formación de las Monjas o la creación de un vivero de empresas en Santa Ana.

La alcaldesa, Cristina Los Arcos, ha señalado que con esta importante actuación, se recupera una zona que estaba en desuso. "Ponemos en valor un entorno que estaba perdido y creamos una zona de esparcimiento importante para un núcleo de población que carecía de él. La población de Espartinas va a poder disfrutar de un gran parque", ha añadido.