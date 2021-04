La Semana Santa concluye en Euskadi por segundo año consecutivo sin víctimas mortales en las carreteras

Según ha informado el Gobierno vasco, en un año marcado por flujos de tráfico interno, debido a las restricciones para salir de Euskadi con motivo de la pandemia de la covid, entre el 31 de marzo y el 5 de abril se han registrado un total de 45 accidentes con víctimas, que han dejado un balance de seis personas heridas graves.

Esta cifra supone diez accidentes más que en 2018, 13 más que en 2019 y 40 más que en 2020, un año "completamente atípico por la irrupción de la pandemia". Es decir, si bien ha aumentado el número de accidentes, sus consecuencias no han sido tan graves.

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha realizado así un balance positivo y ha incidido en que la pasada ha sido la segunda Semana Santa que se vive en pandemia.

"La apuesta del Gobierno Vasco pasa por seguir trabajando para reducir la accidentabilidad, con una visión cero víctimas, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2021-2025", ha añadido.

DESCIENDEN LOS DESPLAZAMIENTOS

Además, al no estar permitido entrar ni salir de Euskadi, no se han producido los habituales desplazamientos masivos de "operación salida y retorno". La Semana Santa se ha caracterizado por viajes cortos, desde el interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava hacia la costa vasca y viceversa. Los mayores flujos se han registrado en las vías de acceso a Bilbao, San Sebastián y Vitoria, si bien no se han dado retenciones reseñables.

Entre el 31 de marzo y el 5 de abril en los accesos a las capitales vascas se ha registrado 1.045.691 desplazamientos. La cifra supone un 18% menos que en las fechas equivalentes de 2019. La caída se ha notado, sobre todo, en los accesos a San Sebastián (24% menos desplazamientos que en 2019) y, en menor medida, en Bilbao (15% menos) y Vitoria (8% menos).

En la frontera de Biriatou se han contabilizado 75.928 desplazamientos (un 65% menos que en 2019) y en el tráfico de largo recorrido, el que discurre de un territorio a otro, 326.854 desplazamientos (un 43% menos que en 2019).