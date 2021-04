Pablo Motos se sincera sobre su mala experiencia con AstraZeneca: "Lo tengo en casa"

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha analizado en su programa la última hora sobre la vacunación contra el coronavirus en España, y concretamente la polémica en torno a la vacuna de AstraZeneca.

En la tertulia del jueves con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, Motos ha contado una mala experiencia que ha vivido a raíz de esta vacuna, precisamente cuando esta semana, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha confirmado los inusuales casos de trombos como un efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca, lo que ha provocado miedo y rechazo a esta vacuna en algunas comunidades autónomas.

En este punto, Cristina Pardo ha comentado que "las autoridades dicen que esta vacuna es segura, pero el problema no es que sea segura, sino que los ciudadanos la perciban como segura, y es algo que en estos momentos no está pasando", ha puntualizado.

En su opinión, el cambio de criterio a la hora de establecer qué grupos de edad se vacunan y las diferentes estrategias llevadas a cabo en los países europeos son algunas de las causas que han despertado el temor y el desconcierto entre la ciudadanía.

En pleno debate entre los colaboradores, Pablo Motos también ha intervenido remarcar que la comunicación que se está haciendo en torno a esta vacuna "es terrible".

Nuria Roca, por su parte, ha comentado "la angustia de la gente que tiene la primera dosis de Astrazeneca y que no sabe qué va a pasar". Este es el caso de la mujer de Pablo Motos, tal y como él ha confesado a continuación.

"Ya que lo nombras, es que lo tengo en casa, el problema del miedo. Mi mujer tiene mucho miedo. Se está tranquilizando, lo lee todo, se informa de todo, pero te ponen la vacuna, te vas a tu casa, y de repente ves en los informativos lo que estamos hablando en la tertulia y le ha pasado a mi mujer. Llego por la noche y de repente está acojonada, y como ella más de dos millones de personas".

Asimismo, el presentador ha señalado además que tiene la sensación de que las decisiones que se están tomando son improvisadas: "Anoche cuando estábamos volviendo me dice que 'ahora dicen que me van a poner una dosis de otra vacuna'. Perdona, no hace falta ir a Salamanca para darte cuenta de que aquí se está improvisando", ha concluido.