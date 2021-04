Antonio David vuelve a atacar a Rocío Carrasco: "Mi hijo optó por vivir conmigo, que la gente se pregunte por qué"

Antonio David Flores ha hablado este viernes de la polémica con su exmujer Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Lo ha hecho frente a su casa de Málaga, en declaraciones recogidas por el programa de la cadena Telecinco Ya es mediodía.

El ex guardia civil lanzó ante los profesionales de los medios de comunicación una pregunta al aire: "David (su hijo) optó por vivir conmigo con 17 años, que la gente se pregunte por qué".

"Estoy bien, con la conciencia tranquila porque al final, los que están en mi casa son mis dos hijos… Estoy tranquilo, estoy contento, los tengo en mi casa, disfruto de ellos y esa es la mayor recompensa, no hay más", dijo Antonio David.

El exmarido de Rocío Carrasco habló también sobre la participación de su mujer, Olga Moreno, en el reality Supervivientes. "No creo que le venga bien que la vinculen conmigo", dijo.

"La vi muy bien, espero que tenga un buen concurso y que la traten como concursante y no se la vincule conmigo porque en este momento en el que me encuentro porque me han colocado ahí, creo que hablar de ella sería perjudicial para ella… Prefiero no hablar, que la gente la conozca como concursante y la valore tal cuál es", dijo.

Preguntado por las palabras de Rocío Carrasco acerca de un brazo roto de su hijo cuando éste era un bebé, Antoni David dijo: "Es que prefiero no hablar de eso, mi hijo era pequeño y prefiero no hablar de ese tema, ya está su madre para hablarlo, que cuente lo que tenga que contar".