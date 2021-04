Pablo Iglesias pide más autocrítica en RTVE y Mónica López replica: "Nos atizan a todos"

Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato del partido morado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, fue entrevistado este viernes en el programa de televisión La hora de La 1, dirigido por Mónica López.

El exvicepresidente del Gobierno tuvo un roce con la presentadora a propósito de las condiciones de trabajo del ente público y a la línea editorial. Iglesias dijo que TVE contribuía a "la dinámica de blanqueamiento de la ultraderecha" y exigió autocrítica a López.

"Aquí me vas a permitir, Mónica, que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento de la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y por desgracia, a mi juicio, en la televisión pública", dijo Iglesias, ante la sonrisa de López.

"El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable. Aunque sonrías, Mónica, el racismo no es una opción respetable. Y creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura, o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo de los GAL abiertamente en sede parlamentaria, es muy peligroso para la democracia. Y sé que por decir esto en televisión me van a reventar, y creo aunque sonrías, Mónica, que es la verdad", dijo el político comunista.

La periodista respondió así al candidato de Unidas Podemos: "Sonrío porque pienso que si nos atizan todos, será que estaremos haciendo algo bien". Pero Iglesias siguió en sus trece: "Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de televisión Española".

"Hay que hacer autocrítica, por supuesto. Simplemente le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo"

"Creo que los políticos debemos tener capacidad de autocrítica, pero si Comisiones Obreras denuncia que algunas cosas que se están haciendo aquí son impresentables, también un poquito de autocrítica hay que tener porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos", dijo Iglesias.

"Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo que no se está actuando como debiera actuar un servicio público, quizás la misma autocrítica que debemos tener todos no vendría mal", insistió.

Pero Mónica López se mantuvo firme ante los ataques de Iglesias: "Entiendo que me diga que hay que hacer autocrítica. Hay que hacerla por supuesto. Simplemente le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo".

"¿Y por qué CCOO se queja? ¿Por qué los trabajadores de esta casa se quejan?", preguntó Iglesias. "Pregunte a Comisiones Obreras", dijo entonces López. "¿Están mal los sindicatos? ¿Está mal que la gente se organice en sindicatos?", siguió a la carga Iglesias. "No, por supuesto que no. Pero ¿tienen la verdad absoluta?", preguntaba López.

"Si no hubiera sindicatos para defender a sus trabajadores, no podrían defender sus derechos", prosiguió Iglesias. López le recordó que CC OO "representa a sus afiliados, y hay varios sindicatos", pero el líder de UP continuó: "Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos en la televisión pública".

"Nadie está cuestionando que los trabajadores puedan organizarse", dijo la presentadora, pero Iglesias la interrumpió de nuevo: "Esperemos que no".