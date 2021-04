Anabel Pantoja habla tras su nuevo retoque estético: "Me desangré. Lo he pasado muy mal"

Anabel Pantoja se ha hecho un nuevo retoque estético para bajar de peso, según ha confesado ella misma en Sálvame.

Al parecer, la recuperación no habría sido nada fácil. La sobrina de Isabel Pantoja tuvo que permanecer ingresada durante cuatro días en vez de uno solo como se esperaba.

"Me desangré. Lo he pasado muy mal", ha reconocido. "Aún me estoy recuperando, pero creo que ya he perdido ocho kilos".

"Cuando me desperté lo primero que me dijo Omar fue que se iba a Supervivientes", ha explicado, lo que hizo que se quedara más descolocada aún.

Belén Esteban ha asegurado que se asustó al ir a verla al hospital por el estado en el que se encontraba.

Además, sumado a su difícil intervención, conocieron la noticia del fallecimiento del abuelo de su pareja mientras ella estaba ingresada.

"Omar enterró a su abuelo y se volvió. No se movió del lado de Anabel en toda la noche", ha relatado Belén.