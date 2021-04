Descubren un colorante alimentario azul cian de origen natural

El color azul es relativamente raro de ver en la naturaleza y más aún en productos comestibles. Por eso, se encuentra en alimentos es debido al uso de colorantes artificiales. Pero ahora se ha hallado un pigmento natural de color azul.

Tal y como recoge Gizmodo, un equipo internacional de científicos ha descubierto este pigmento en la col roja que según estos expertos, puede ser definitivo en la industria alimentaria.

Hasta ahora, se usa el colorante FD&C Blue No. 1 para el cian y el FD&C Blue No. 2 de indigotina para el índigo. Las pocas opciones naturales de la actualidad, como los tintes producidos a partir de espirulina, huito y gardenia, no logran un tono de cian muy atractivo.

Por eso, hallar un cian natural "sigue siendo un desafío para toda la industria y el tema de varios programas de investigación en todo el mundo", dicen los científicos en su trabajo, publicado en Science Advances.

Ahora, los expertos han hallado la respuesta en la col roja. Los extractos derivados de esta hortaliza tienden a presentarse en rojos y morados. Además, produce un pigmento, la antocianina azul, que produce los resultados buscados, pero los científicos solo han podido extraer la molécula en pequeñas cantidades.

Lo que hicieron fue convertir otras moléculas de antocianina de col roja en un compuesto azul. "Usamos estas herramientas para buscar en el universo la enzima que nos interesa", dijo Justin Siegel, uno de los autores.

Los expertos crearon helado azul, glaseado azul y lentejas recubiertas de azúcar y hallaron que la "estabilidad de este colorante novedoso en estas aplicaciones de productos también es excelente, sin una decadencia de color notable durante un período de 30 días cuando se almacena en condiciones ambientales".