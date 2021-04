El propietari d'un xalet de luxe llogat, "atònit" en veure-ho convertit en una macroplantació de marihuana

Així ho ha relatat aquest veí d'Almassora (Castelló), l'esportista Toni Herrera, en declaracions a Europa Press Televisió, en les quals ha detallat que després d'una operació policial en la qual van detindre l'arrendatari, un jove que també és originari d'Almassora, es va quedar "atònit" en trobar-se tot l'immoble "destrossat".

"Mai en la vida haguera imaginat que la meua vivenda anava a ser utilitzada per a un negoci il·lícit d'aquesta magnitud amb una instal·lació tan professional de narcotraficants, no estem parlant d'una habitació amb un parell de plantes, ací han agafat tota una vivenda de luxe a 400 metres de la platja per a fer el negoci del segle", ha explicat Herrera, qui calcula uns danys materials per damunt dels 180.000 euros.

Fa dos setmanes aquest esportista va rebre la telefonada d'un veí que li alertava que la seua casa estava oberta. Després de no obtindre resposta per part del llogater, va decidir avisar a la policia i es va personar al costat dels agents. Quan va accedir a l'interior de l'immoble, no va donar crèdit en veure la seua vivenda convertida en un espai dedicat a la plantació de marihuana.

"La porta estava en el sòl, no quedava gens del mobiliari i la casa, quan va ser llogada, estava completament moblada. Habitació per habitació hi havia aparells d'aires condicionats, instal·lacions elèctriques per al cultiu de marihuana, a cada pas que donava em trobava destrucció. No quedava res tal com jo vaig deixar aquesta vivenda", ha descrit Herrera.

En aquest sentit, s'ha mostrat sorprés que hagen usat totes les habitacions de la casa per a dur a terme aquest cultiu. "No s'han deixat ni un centímetre sense posar una planta, i han aprofitat les cambres de bany i la piscina per a poder extraure aigua", ha assenyalat Herrera, que espera que la humitat provinent de totes de les plantes no haja afectat a l'estructura de la vivenda.

Així mateix, assevera que tot el sistema elèctric d'aquest xalet s'ha quedat "destrossat", així com parets que han sigut foradades per a introduir els cables i escometre la instal·lació per a dur a terme aquest cultiu. A açò ha sumat els desperfectes que ha trobat tant en les portes com en el sòl de tota la casa, així com les grans quantitats d'arena i tests que estaven distribuïdes en les diferents estades de la casa.

"COM SI HAGUERA PASSAT UN TORNADO"

El propietari ha lamentat l'estat en el qual ha deixat aquesta casa el seu llogater des de feia tres anys i ho ha comparat amb el pas d'un tornado. "Tot està per a fer-ho de nou, no ha deixat gens, li molestava el mobiliari i ho ha llevat tot amb tal de seguir plantant marihuana", ha precisat.

És per açò que ha qualificat de "traïció" que l'arrendatari, de qui no ha tingut problemes previs en el pagament del lloguer, haja sigut capaç de dur a terme aquest negoci en l'interior de la seua casa. "S'ha rigut de mi en la meua cara, per complet, jo confiava en eixa persona perquè venia de bona família, i no done crèdit que haja fet açò a una persona que em coneix perquè els dos som del mateix poble".

D'altra banda, Herrera ha explicat que el seu segur no es farà càrrec dels danys material al no haver contractat una cobertura a llogaters, per la qual cosa ha agraït l'ajuda que està rebent a través del seu compte d'Instagram.

"Aquest lloguer era el meu sustente, amb el qual pagava la hipoteca i ara no tinc diners per a arreglar aquesta casa i tampoc puc viure en ella", ha confessat aquest esportista castellonenc, qui es va veure en la necessitat de llogar aquesta vivenda per a poder pagar la hipoteca d'aquest immoble.

Per açò ha demanat que si se celebra un juí al seu llogater es tinga en compte la situació que ha hagut d'assumir per a solucionar els desperfectes provocats per la instal·lació d'aquest macrocultiu en l'interior de la seua vivenda.