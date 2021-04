Puig rechaza entrar en comparaciones con Madrid: "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad"

Así se ha pronunciado Puig en el programa 'Las cosas claras' de Televisión Española al ser preguntado por la entrevista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Telecinco donde afirmó que "Madrid no se puede comparar con otras capitales de provincia" al ser preguntada por la situación epidemiológica de la Comunitat Valenciana.

El president ha indicado: "La Comunitat Valenciana tiene cinco millones de habitantes, y Madrid 6,7, alguna cosa sí que puede ser equiparable". No obstante, no ha querido hacer comparaciones que "son odiosas", y ha afirmado: "Yo no voy a sacar pecho del seguimiento de la pandemia".

Preguntado por la disparidad de medidas entre autonomías, ha señalado que "esto no es un reino de taifas, es un estado autonómico que responde a la realidad de España". "Algunas cosas está bien que se uniformicen", ha admitido, pero "no son lo mismo comunidades que tienen 30 casos de incidencia acumulada que otras que tienen 300 o 400", por lo hay que "actuar en consecuencia".

Para Puig, "muchas veces se da una imagen de disfunción cuando es simplemente diversidad". En este sentido, ha incidido en que "cada uno tiene que asumir su responsabilidad" y que las autonomías han tenido que tomar "decisiones restrictivas difíciles".

Así, ha agradecido el "esfuerzo" de la sociedad valenciana que ha conseguido situar la incidencia acumulada "por debajo de 50 de manera más estabilizada", lo que "significa que se puede conseguir gracias a todo este esfuerzo". No obstante, ha agregado: "Si hay otras miradas que dicen que no es tan importante el aumento de contagios, deberán asumir la pandemia".