Más de 250 personas se suman al Plan de Voluntariado de Fuengirola para ayudar a colectivos en riesgo

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Ana Mula, quien acompañada de la edil que está al cargo de esta iniciativa, Isabel Moreno, ha informado de la marcha de la misma.

En este sentido, la regidora ha destacado que muchos de estos colaboradores desinteresados ya están prestando su tiempo al Consistorio y otras entidades sociales en labores relacionadas con la ayuda a los demás.

Así, ha dicho que una veintena de ellos ya están prestando su tiempo a apoyar el programa 'Mayores Solos', impulsado por la Concejalía de Bienestar Social y Familias, realizando llamadas telefónicas para conversar con ellos, acompañándolos de forma presencial en algunas ocasiones o para pasear, haciéndoles la compra o tirándoles la basura a este sector de edad de la ciudad, entre otras labores.

"Fuengirola es una ciudad solidaria y sensible. Como alcaldesa, me siento orgullosa de representar a una ciudad que desprende hospitalidad. Por eso, no tenía ninguna duda de que, cuando pusimos en marcha nuestro Plan de Voluntariado, a principios de este año, íbamos a encontrarnos con una buena respuesta por parte de nuestros vecinos", ha dicho la regidora.

A propósito de 'Mayores Solos', la mandataria municipal ha recordado que el Área de Bienestar Social y Familias ha llamado a todos los vecinos con más de 70 años para conocer sus necesidades, y en caso de que vivan solos, ofrecerles ayuda a la hora de hacer sus recados más rutinarios.

Sin embargo, como ha reconocido, "es posible que no hayamos podido contactar con alguno de ellos", bien porque "no hayan podido responder al teléfono o porque no conste en nuestra base de datos".

En este caso, Mula ha hecho un llamamiento a todos los mayores que vivan solos y no hayan recibido una llamada de parte del Ayuntamiento para que se dirijan a los responsables del programa 'Mayores Solos' por medio de los teléfonos 677 900 214 y 677 900 215.

Por otro lado, ha mostrado su "alegría" por la aceptación que el Plan de Voluntariado está empezando a tener entre los jóvenes de la ciudad, apuntando que la iniciativa cuenta ya con 15 fuengiroleños de entre 16 y 18 años. "Estoy convencida de que los jóvenes tienen que ser un pilar", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que la Concejalía de Formación ha ampliado su oferta de cursos online gratuitos para dar cabida los inscritos en el Plan de Voluntariado. De esta forma, los colaboradores que formen parte del mismo podrán recibir nociones de temáticas relacionadas con esta labor tales como Terapia ocupacional en geriatría, Voluntariado como herramienta de transformación social, Coaching o Primeros auxilios psicológicos, entre otros.