El dueño de un chalet de lujo alquilado, "atónito" al verlo convertido en una macroplantación de marihuana

Así lo ha relatado este vecino de Almassora (Castellón), el deportista Toni Herrera, en declaraciones a Europa Press Televisión, en las que ha detallado que tras una operación policial en la que detuvieron al arrendatario, un joven que también es originario de Almassora, se quedó "atónito" al encontrarse todo el inmueble "destrozado".

"Jamás en la vida hubiese imaginado que mi vivienda iba a ser utilizada para un negocio ilícito de esta magnitud con una instalación tan profesional de narcotraficantes, no estamos hablando de una habitación con un par de plantas, aquí han cogido toda una vivienda de lujo a 400 metros de la playa para hacer el negocio del siglo", ha explicado Herrera, quien calcula unos daños materiales por encima de los 180.000 euros.

Hace dos semanas este deportista recibió la llamada de un vecino que le alertaba que su casa estaba abierta. Tras no obtener respuesta por parte del inquilino, decidió avisar a la policía y se personó junto a los agentes. Cuando accedió al interior del inmueble, no dio crédito al ver su vivienda convertida en un espacio dedicado a la plantación de marihuana.

"La puerta estaba en el suelo, no quedaba nada del mobiliario y la casa, cuando fue alquilada, estaba completamente amueblada. Habitación por habitación había aparatos de aires acondicionados, instalaciones eléctricas para el cultivo de marihuana, a cada paso que daba me encontraba destrucción. No quedaba nada tal y como yo dejé esta vivienda", ha descrito Herrera.

En este sentido, se mostrado sorprendido de que hayan usado todas las habitaciones de la casa para llevar a cabo este cultivo. "No se han dejado ni un centímetro sin poner una planta, y han aprovechado los cuartos de baño y la piscina para poder extraer agua", ha señalado Herrera, que espera que la humedad proveniente de todas de las plantas no haya afectado a la estructura de la vivienda.

Asimismo, asevera que todo el sistema eléctrico de este chalet se ha quedado "destrozado", así como paredes que han sido agujereadas para introducir los cables y acometer la instalación para llevar a cabo este cultivo. A ello ha sumado los desperfectos que ha encontrado tanto en las puertas como en el suelo de toda la casa, así como las grandes cantidades de arena y macetas que estaban distribuidas en las diferentes estancias de la casa.

"COMO SI HUBIERA PASADO UN TORNADO"

El propietario ha lamentado el estado en el que ha dejado esta casa su inquilino desde hacía tres años y lo ha comparado con el paso de un tornado. "Todo está para hacerlo de nuevo, no ha dejado nada, le molestaba el mobiliario y lo ha quitado todo con tal de seguir plantando marihuana", ha precisado.

Es por ello que ha calificado de "traición" que el arrendatario, de quien no ha tenido problemas previos en el pago del alquiler, haya sido capaz de llevar a cabo este negocio en el interior de su casa. "Se ha reído de mí en mi cara, por completo, yo confiaba en esa persona porque venía de buena familia, y no doy crédito que haya hecho esto a una persona que me conoce porque los dos somos del mismo pueblo".

Por otro lado, Herrera ha explicado que su seguro no se hará cargo de los daños material al no haber contratado una cobertura a inquilinos, por lo que ha agradecido la ayuda que está recibiendo a través de su cuenta de Instagram.

"Este alquiler era mi sustento, con el que pagaba la hipoteca y ahora no tengo dinero para arreglar esta casa y tampoco puedo vivir en ella", ha confesado este deportista castellonense, quien se vio en la necesidad de alquilar esta vivienda para poder costear la hipoteca de este inmueble.

Por ello ha pedido que si se celebra un juicio a su inquilino se tenga en cuenta la situación que ha tenido que asumir para solucionar los desperfectos provocados por la instalación de este macrocultivo en el interior de su vivienda.