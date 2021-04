El PSOE pide la dimisión de los "tránsfugas" y reformar el reglamento de la Asamblea para que figuren como no adscritos

Asimismo, el PSOE también ha expresado en la Junta de Portavoces su voluntad de proceder a reformar la figura de los tránsfugas y que pasen a figurar como "no adscritos", como ya han hecho otros parlamentos autonómicos. Conesa ha asegurado que el PSOE trabajará para las modificaciones legislativas en este sentido dentro de las posibilidades que se puedan ofrecer a partir de este momento.

Igualmente, el PSOE ha hecho constar el "incumplimiento flagrante" en el que Castillo ha incurrido "respecto a la petición que realizaron dos grupos políticos hace dos semanas en virtud al propio reglamento de la cámara para la comparecencia de la Junta de Portavoces, y Conesa se ha reservado las acciones que considere oportunas al respecto.

"El último día hábil para hacer esa convocatoria era el pasado miércoles", señala Conesa, quien recuerda que se lo advirtió a Castillo y le pidieron que lo convocara en el plazo establecido. Sin embargo, lamenta que el presidente de la Asamblea "no lo hizo" y, a la vista de las circunstancias, cree que lo hizo "a sabiendas de lo que podía ocurrir".

Ha arremetido, por tanto, contra la "actitud premeditada que ha tenido Castillo en su calidad de presidente tránsfuga, en caso de que así sea expulsado de Ciudadanos". El PSOE ha dejado constancia de este "incumplimiento", porque la Junta de Portavoces se tenía que haber celebrado el pasado miércoles en virtud del propio reglamento.

"Se ha argumentado que había una petición del mismo lunes pasado de Vox y del PP para que se llevara la Junta de Portavoces al viernes planteando que el último día era el jueves, pero no era así", según Conesa, quien señala que el último día que tenía Castillo para cumplir el reglamento era celebrar la Junta de Portavoces el pasado miércoles.

A su juicio, "estamos entrando en una dinámica de incumplimientos de las normas, de los acuerdos y de los preceptos más básicos de una democracia representativa y parlamentaria como la nuestra". Todo ello convierte a la Región en "un espacio lamentable de transfuguismo y corrupción que desgraciadamente pagarán los ciudadanos de la Región en su conjunto".

"Desgraciadamente, durante muchos años se estudiará en la Facultad de Ciencias Políticas como el mayor caso de transfuguismo y, por tanto, de corrupción política que se ha producido en democracia en nuestro país", ha concluido.

"NUEVO ATROPELLO AL FUNCIONAMIENTO"

En la Mesa que ha precedido a la Junta de Portavoces, según Conesa, se ha "perpetrado un nuevo atropello al funcionamiento normal y democrático de la Asamblea Regional". A su juicio, "se ha consumado de nuevo que, a fecha de hoy, tengamos a más de 140.000 votantes de la Región que no se ven representados ni en la Junta de Portavoces ni en la Mesa de la Asamblea, sede de la soberanía autonómica".

"Estamos en un nuevo paso de este PP de López Miras, el peor PP de los últimos 30 años que no se ha satisfecho de transfuguismo y de corrupción en el propio Consejo de Gobierno, sino que ha dado un paso más en la descomposición democrática en la Asamblea Regional, tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces".

Por esa misma razón, el grupo Parlamentario Socialista ha pedido en la Junta de Portavoces "por coherencia" y "frente a la situación insoportable de hedor y corrupción" la dimisión de los diputados "tránsfugas" y de los portavoces que "no representan a los partidos políticos". Asimismo, el PSOE ha pedido también la dimisión del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

"No representan a los partidos, que son a los que han votado los ciudadanos en las urnas", según Conesa, quien ha pedido la dimisión de todos ellos "por coherencia" ante la "anomalía democrática" que representan.

AGENDA PARLAMENTARIA

En relación a la agenda parlamentaria de la semana que viene, Conesa ha destacado las dos mociones que llevará el PSOE para su debate y aprobación en el Pleno del miércoles.

Se trata, en concreto, de la moción sobre la concesión de la medalla de oro de la Región de Murcia a título póstumo al ex presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, José Molina Molina, y también la moción que no se debatió el 10 de marzo sobre el no establecimiento del denominado 'pin parental' en centros educativos de la Región.

"La anomalía democrática que tenemos ahora mismo nos convierte en la única experiencia de transfuguismo y corrupción a la máxima escala no solo en las 17 comunidades autónomas de España, sino en toda su historia y, muy posiblemente, de toda la Unión Europea", según Conesa.