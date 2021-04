Ana Muñoz, la 'youtuber' que relaja a un millón y medio de personas a base de ASMR: "Hay psicólogos que lo aconsejan"

Irene y Silvia se sientan delante de un ordenador. Con los auriculares puestos, reproducen un vídeo durante unos minutos. A su alrededor, solo hay silencio. Pasa el tiempo, esperamos a que termine la grabación. Después, nos cuentan qué han sentido. "Incomodidad, tensión. No me ha gustado", dice Irene. La opinión de su compañera, en cambio, es muy distinta: "He notado una especie de cosquilleo en el estómago, la espalda y en la parte trasera de la cabeza. Me ha relajado muchísimo".

Acaban de mirar un vídeo en YouTube, Mis momentos más relajantes de 2020, publicado por Ana Muñoz. Nacida en Sevilla y afincada en Burdeos, combina su oficio como profesora con su trabajo en Internet: es la creadora de contenido de ASMR más popular en España. Su canal, Love ASMR, roza el millón y medio de suscriptores. Le basta con ponerse frente al micrófono y hacer magia.

Pero, ¿qué es el ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma)? Este neologismo, acuñado en 2010 por la investigadora estadounidense Jennifer Allen, se refiere a una experiencia caracterizada por una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo, el cuello y en la parte superior de la columna vertebral que se da a partir de la exposición a determinados vídeos y audios. Hay quienes hablan, incluso, de "orgasmos cerebrales". Sin embargo, no todo el mundo es capaz de sentirlos.

Un remedio contra la ansiedad

"Disfrutar del ASMR es lo contrario a escuchar chirriar una tiza en una pizarra", explica Ana Muñoz a 20minutos. La youtuber descubrió el ASMR cuando apenas se conocía en España. Fue esto lo que la animó a compartir sus vídeos: "Yo era estudiante y estaba sometida a mucha presión, así que busqué vídeos para dormir. Encontré el ASMR, pero había muy poco en español. Además, era de mala calidad, no como el de EE UU. Allí ya cobraban por hacer esto".

sonidos, gestos y 'role play' El ASMR surge de los estímulos auditivos y visuales que pueden darse a partir de las interacciones interpersonales de la vida diaria, pero también a través de vídeos como los de Ana Muñoz. En estos, la 'youtuber' le susurra al micrófono y juega con distintos objetos realizando movimientos suaves. Incluso ofrece Role Plays, es decir, simulaciones o juegos de rol.

Aunque ya no tiene problemas para conciliar el sueño, Muñoz todavía lo consume: "Me aísla y me ayuda a relajarme". Esta es la razón principal por la que sus seguidores, dice, acuden a sus vídeos. De hecho, cabe mencionar que, en 2015, Emma Barratt y Nick Davies, psicólogos de la Universidad de Swansea (Reino Unido), realizaron un estudio con 450 personas concluyendo que el ASMR "mejora el ánimo y los síntomas de dolor": "Sugerimos que se someta como una medida potencialmente terapéutica similar a la meditación".

Según la investigación, el 75% de las personas sensibles al ASMR prefieren los susurros a otras fuentes de bienestar, como los sonidos crujientes o los gestos suaves. Muñoz los incluye en la mayoría de sus vídeos.

Una moda que "no va a caer"

Del ASMR se empezó a hablar en 2007, pero en nuestro país el furor se vivió unos siete años después. Por aquel entonces, la youtuber ya llevaba un tiempo creando contenidos. "Yo pensaba que era una moda, pero ahora creo que no va a caer. Es como el mindfulness: a la gente le ayuda y le va bien porque necesita dormir bien y calmar la ansiedad, sobre todo en la pandemia".

En todo este tiempo, ha tenido que lidiar con los prejuicios, aunque considera que la existencia y el consumo de ASMR ya se está normalizando: "Sé que hay psicólogos que lo recomiendan en sus consultas, y hay profesores que les ponen mis vídeos a sus alumnos", agradece. Eso sí, recalca: "Yo lo recomiendo, pero no soy médico. A mis seguidores les ayuda, pero el cerebro puede tener una respuesta a cierto tipo de sonidos y esta puede ser positiva o negativa".

"Tengo a una persona a la que esto le pasa muy de cerca, y es mi madre: le pone de los nervios, no le gusta que le hablen bajito. He conocido a más gente a la que la respuesta que le da el cerebro les irrita. Yo siempre pienso que no son mi público. No intento convencerles de lo bueno que es. Si no les viene bien, pues bueno, no pasa nada", añade.

Curiosamente, Barratt y Davies concluyeron que la mayoría de las personas capaces de sentir ASMR puntúan alto en neuroticismo. Y Romke Rouw y Mercede Erfanian, doctores en la Universidad de Maastricht, determinaron después la relación entre la ASMR y la misofonía, un trastorno que provoca una respuesta negativa, ya sea emocional o física, al escuchar ciertos sonidos. Estos datos podrían situarse en el 'lado oscuro' de este asunto, aunque los efectos de esta experiencia suelen ser habitualmente positivos para quienes la experimentan.

Asimismo, Muñoz cree que hacen falta más estudios sobre el ASMR. No quiere mojarse, pero sí piensa seguir regalando momentos de relajación a sus seguidores, sobre todo en estos tiempos difíciles y plagados de incertidumbre: "Con que puedan dormir gracias a mí, me basta".