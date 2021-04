El vídeo de un apicultor moviendo un enorme enjambre de abejas con sus manos desnudas asombra a internet

Si no lo hubiera grabado no me creeríais es el título de un vídeo compartido en YouTube en el que un apicultor de Alabama, Estados Unidos, retira un enjambre de abejas con sus propias manos desnudas.

Tal y como recoge Gizmodo, en las imágenes se ve al apicultor, que usa el nick de Yappy Beeman en internet, acercándose a un gigantesco enjambre que cuelga de la rama de un árbol.

"Vamos a ver si están de buen humor...", dice Beeman justo cuando acerca su mano derecha al enjambre y coge un puñado de abejas. De alguna manera, el apicultor se las apaña para hacer lo único que puede en este caso: coger a la reina.

En efecto, el apicultor coge a la abeja reina y posteriormente procede a introducirla en un nuevo nido. Después, sacude la rama para que todas las abejas caigan de golpe.

Pese al 'enfado' de las abejas, éstas van poco a poco introduciéndose en su nuevo hábitat, cerrado y mucho menos peligroso para la salud que la rama de la que pendían instantes antes.

Todo el proceso acaba con tan solo un par de picaduras, según el testimonio del apicultor, que como bien indica el título de su vídeo, que suma millones de visualizaciones en poco más de dos semanas, hizo algo que sólo se cree si se puede ver.