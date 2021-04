Ferreras desmiente a Ismael Álvarez tras pronunciarse sobre 'Nevenka' y le tacha de "sinvergüenza, acosador y mentiroso"

El exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, aseguraba hace unos días en una entrevista que Newtral no contactó con él para invitarle a participar en Nevenka (Netflix), el documental que produjo la periodista Ana Pastor sobre el caso de Nevenka Fernández. Una acusación que el presentador Antonio García Ferreras ha echado por tierra este viernes.

El comunicador ha hablado en directo desde Al rojo vivo, donde se ha recordado la entrevista realizada ante las cámaras de Castilla y León Televisión, y en la cual Álvarez se defendía con declaraciones como "no he cometido ningún delito". Incluso se posicionó "a favor de la lucha de la mujer".

En esa misma entrevista, también acusó al documental producido por Ana Pastor de no haberse puesto en contacto con él: "A mí no me llamaron. Mi abogado me trasladó la pregunta y le dije que no. A mí no se dirigieron de la productora Newtral nadie se dirigió a mí, para nada".

Tras estas declaraciones el presentador del magacín ha sido contundente: "Ismael Álvarez es un sinvergüenza, un acosador y un mentiroso. Y hoy en Al rojo vivo lo vamos a demostrar. Podía haber participado, no porque Newtral hubiera llamado a su abogado, sino porque hablaron con él personalmente, aunque él diga que no".

Para demostrarlo en el plató del programa también se encontraba Maribel Sánchez Maroto, directora del documental, quien ha aportado su testimonio como prueba de que sí que hubo conversaciones directas con el acusado.

"Le llamamos a finales de octubre del año pasado. Le llamé yo", expuso la periodista. "La conversación duró más de 10 minutos y yo insistí hasta cuatro veces en que estábamos interesados en que aportara su punto de vista", ha defendido Maroto.

En ese momento ha sido cuando Ferreras ha intervenido: "Conociendo la calaña de estos personajes que se han comportado como señores feudales, este equipo de Newtral ha tomado precauciones. Esa conversación está grabada. No la vamos a poner aquí, porque vamos a respetar la confidencialidad".

Una grabación de la que los espectadores solo han podido escuchar un pequeño fragmento donde el exalcalde de Ponferrada rechaza la oferta porque "le van a dar la vuelta a todo". "Ya sé cómo es el periodismo", se le escucha decir en audio.