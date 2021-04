Maya Hansen apuesta por la sensualidad en tiempos de pandemia en su regreso a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Maya Hansen ha vuelto a las pasarelas de la Semana de la Moda de Madrid por todo lo alto, con una oda a la sensualidad del poder femenino. Para la colección Otoño-Invierno 21-22, la diseñadora ha creado Classic Fetish, una colección que recoge la explosión del erotismo durante la pandemia.

Para esta colección, la diseñadora se planteó dos preguntas "¿Sensualidad en tiempos de distancia social? ¿Es posible el erotismo en la era de la Tecnología?". De estas incógnitas nació Classic Fetish, un nuevo concepto que apuesta por una sexualidad segura en tiempos de coronavirus.

El objetivo es una búsqueda del "contraste entre la importancia de la piel en el concepto fetish y esa realidad difusa que nace con el contacto tras la pantalla", comentaba en su comunicado de prensa, desencadenando en "elegancia y sensualidad tras una mascarilla".

Desfile de Maya Hansen en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. GTRES

El corsé es una de las piezas angulares de todas sus colecciones, convirtiéndose en la estrella y en la pieza imprescindible de todos los looks presentados en la pasarela que vimos ayer en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Su propuesta es que esta pieza se transforme en un complemento más de la vida de la mujer, destacando los underbust para que puedan integrarse mejor en cualquier conjunto.

Los corsés, reinventados para la ocasión en plástico transparente, vinilos y neoprenos "foamizados" se encuentran con prendas más clásicas y esenciales como gabardinas, abrigos de paño o camisas blancas, creando un fetichismo sofisticado que se refleja en salidas muy estudiadas y looks de fingida sencillez que dejan entrever una sensualidad máxima. "La piel de las modelos queda inaccesible, filtrada... reflejada a través de una pantalla", explica la diseñadora.

Desfile de Maya Hansen en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. GTRES

Para la paleta de colores encontramos el beige en toda su gama hasta alcanzar el café, los negros, el incoloro y el transparente con efecto ahumado que generan un gran contraste con la pasión y la intensidad del rojo.

Las prendas anchas desestructuradas incorporan el clásico corsé a modo de accesorio, combinadas con botas altas de efecto encorsetado. Esta silueta supone una ruptura con lo establecido en temporadas pasadas y apuesta por las más en tendencia de la actualidad.

Desfile de Maya Hansen en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. GTRES

La sombrerera Biliana Borissova, ganadora de un Goya y colaboradora de Maya Hansen en ediciones pasadas, aporta el toque futurista a la colección con tocados realizados en materiales tecnológicos, que se unen a máscaras transparentes y viseras. La propuesta se completa con una colección cápsula para venta online de zapatos, botas y accesorios elaborados en España bajo la marca Mia Micci, especialistas en botas ecopiel.

Para la presentación, la diseñadora ha optado por mostrarlo a través de un formato híbrido: un fashion film rodado en una cantera con varias mujeres con sus creaciones y un espectáculo de baile con cuatro bailarinas al ritmo de I Follow Rivers (The Magician Remix) de Lykke Li, seguido del grupo Reyko en directo con su tema Spinning Over You mientras las modelos desfilaban por la pasarela.