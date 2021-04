Cs en el Ayuntamiento tacha de "insuficiente e incongruente" la respuesta de Defensa sobre la base del Plan Colce

La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Comercio y Mercados, además de portavoz de Cs, María Cantos, ha señalado que desde el Ayuntamiento se habían requerido a Defensa los informes técnicos que hubieran servido de base para decidir el emplazamiento y los expedientes completos de las candidaturas.

En la respuesta ministerial, firmada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, se apunta que no se facilita el acceso a la información, por no haber estado basada la decisión "en un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva" ni análogos, en los que se hubiera adoptado una decisión conforme reglada y, sí, conforme a "notas de trabajo internas", de las que no ha lugar a su publicación.

Ante esta contestación, la responsable municipal se ha mostrado "sorprendida", tras "el cambio de criterio" del Ministerio de Defensa ya que, como ha explicado en rueda de prensa, hasta finales de 2020, en distintas respuestas a preguntas parlamentarias y del Senado, se alude a un procedimiento administrativo en curso, que ahora "desaparece" en la contestación recibida por el Ayuntamiento.

"Estamos ante un cambio de criterio drástico", ha lamentado. "Se nos han dado muchas contestaciones, pero ninguna respuesta", ha insistido la responsable municipal, al tiempo que ha dicho no entender cómo "una inversión que afecta a la seguridad nacional se deje al criterio de no sabemos quién, ni en base a qué baremos y aspectos técnicos".

"Hay actos administrativos que tienen como base la discrecionalidad, pero no la arbitrariedad", ha dicho Cántos. "Debemos de valorar, entre todos los grupos municipales, cómo es que hasta finales de 2020, el procedimiento que seguía la candidatura de Jaén se regía por la instrucción 67/2011 y, de buenas a primeras, desaparece el procedimiento para que alguien, no sabemos quien, decida dónde se va a ejecutar una inversión de más de 350 millones de euros", ha señalado la también portavoz de Cs.

Ante esta información, que ha calificado de "insuficiente", Cantos ha pedido al alcalde, Julio Millán, que convoque a todos los grupos municipales, para analizar las acciones que han de tomarse en una junta de portavoces y, del mismo modo, se ha dado traslado al asesor jurídico del Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de las posibles acciones que se vayan a emprender.