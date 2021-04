Subdelegació anuncia cinc examinadors per a agilitzar els exàmens d'autoescoles a Alacant

El sector ha protagonitzat una protesta aquest divendres a la qual han acudit al voltant de 200 empreses de la província per a reivindicar a la Direcció general de trànsit (DGT) un augment del nombre d'examinadors i així reduir la borsa d'alumnes que pateixen el retard per a optar a l'examen pràctic del permís de conduir.

Segons els càlculs de les autoescoles, actualment hi ha al voltant de 18.000 exàmens pendents, dels quals 3.000 pertanyen a la localitat d'Elx i la resta a municipis com Alacant, Alcoi, Dénia i Oriola, per a una plantilla d'examinadors propera a la trentena.

Sobre este tema, Poblador ha afirmat que amb els cinc nous examinadors es pretén millorar la gestió actual dels exàmens i optimitzar els servicis. "Aquest reforç vé a reafirmar el compromís del Govern amb els sectors que pitjor ho han passat en la pandèmia", ha assegurat.

Es tracta de la segona trobada "en menys d'un mes" amb el sector de les autoescoles de la província, als quals ha emplaçat el mes de juny per a fer un seguiment de les mesures adoptades i veure els resultats.