Coronavirus.- La Comunitat Valenciana supera el milió de dosis administrades

Per províncies, s'han administrat 122.803 a Castelló, 370.455 a Alacant i 546.774 a València. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha valorat de forma "molt positiva" que s'haja aconseguit el milió de dosis administrades perquè "la vacuna segueix sent la major esperança per a acabar amb el virus".

Per açò ha agraït "la implicació de la població en general, que ha acudit de forma massiva a la crida de Sanitat per a la vacunació, així com el treball incansable de tot el personal sanitari".