Ports de l'Estat determina que la declaració ambiental del port de València segueix vigent

Ports de l'Estat ha determinat que la declaració d'impacte ambiental (DIA) per a l'ampliació nord del port de València, concedida en 2007, segueix vigent i que l'Autoritat Portuària de València (APV) és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació.

Així ho arreplega l'informe jurídic que ha realitzat en resposta a la consulta de Valenciaport sobre la tramitació ambiental de l'avantprojecte de les obres per al desenvolupament de la nova terminal de contenidors del port de València, informa en un comunicat aquest ens depenent del Ministeri de Transports.

Al seu juí, ja que el projecte d'ampliació compta amb una DIA favorable i les obres van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la seua publicació, aquesta declaració segueix vigent i "no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d'avaluació ambiental, incloent l'actual Llei 21/2013, d'avaluació ambiental".

Una altra de les conclusions és que les modificacions plantejades en l'avantprojecte de les obres a realitzar per al desenvolupament de la terminal de contenidors en l'ampliació nord "no pareixen incórrer" en cap dels supòsits de l'article 7.2.c de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, que determina quan les modificacions de projectes que compten amb DIA en vigor han de sotmetre's a nova avaluació ambiental.

No obstant això, Ports destaca que l'APV, en la seua condició d'òrgan substantiu del projecte d'acord a la resolució de 31 de març de 2021 del Ministeri, serà qui ha d'assumir la responsabilitat dedeterminar la submissió o no a avaluació ambiental de les actuacions contemplades en l'avantprojecte presentat, amb el que la nota tècnica i l'informe jurídic que ha remès "no constitueixen més que una resposta de caràcter informatiu" davant la seua consulta.

Que el dragatge no supose més abocaments

També recomana que, en cas que Valenciaport considere la versió final de l'avantprojecte eximeix d'avaluació ambiental simplificada, s'acredite prèviament a l'aprovació dels corresponents projectes, així com que la intensificació de l'activitat de dragatge en la dàrsena interior del port no conduïsca a un increment significatiu d'abocaments al litoral pel que fa al projecte original sotmés a declaració ambiental.

Una altra de les seues recomanacions és que el material sobrant procedent de les demolicions o de la retirada prevista d'instal·lacions portuàries ja executades, i que figuren sense destinació concreta, siga reutilitzat per a farciment d'esplanades o per a altres infraestructures del port, de manera que no supose un increment significatiu de la generació de residus pel que fa al projecte original.

I, finalment, que es constate la inexistència de nous jaciments no inventariats en els estudis arqueològics més detallats establits en la DIA com a mesura correctora.