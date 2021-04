Detingut un home per colpejar i mossegar en la cara a la seua parella després d'una discussió a València

Els fets van ocórrer dijous passat sobre les 18.00 hores, quan la sala 091 va informar als agents que una dona havia sigut agredida pel seu company sentimental, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Els policies es van dirigir al domicili comú i, una vegada en el lloc, l'home els va obrir la porta i els va comunicar que va tindre una discussió amb la seua parella però que després aquest es va marxar de la vivenda.

No obstant açò, els agents van descobrir a una dona plorant en l'interior del domicili que intentava amagar-se per a no ser vista per la patrulla. La víctima tenia colps en la cara, sang en la part inferior del nas, petèquies en la zona de la cella, mossegades en el llavi, els ulls unflats i magulladuras en el coll.

Els policies van esbrinar que l'home hauria agredit a la seua parella després d'iniciar-se una discussió per un assumpte d'infidelitats. En un moment de la baralla, l'agressor presumptament va espentar a la dona contra el llit i va començar a colpejar-la de forma violenta.

L'home va tractar de justificar la seua agressió davant els agents en assegurar que la dona estava "molt nerviosa" i que, per a "calmar-la", li va propinar galtades en el rostre.

L'home, amb antecedents policials, ha sigut detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i ha passat a disposició judicial.