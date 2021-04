Ábalos defiende ahora mantener en un puesto de libre designación al cargo de Adif que irá a juicio

Cerrada la instrucción, la justicia determinará si el maquinista y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, son responsables de 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Preguntado durante una rueda de prensa en Santiago al respecto del compromiso que trasladó a las víctimas del siniestro ferroviario de ordenar el cese del cargo imputado en el momento en el que se alcanzase "el momento procesal" del juicio oral -en una reunión en 2018-, Ábalos ha alegado que Cortabitarte "no tiene ya ninguna responsabilidad en Adif, desde luego, en materia de seguridad".

"Este empleado público de Adif no tiene ninguna responsabilidad en la actualidad. Desde luego no la tiene en lo que estaba. Lo que no podemos tampoco es despedirlo, porque es un empleado sobre el que todavía no pesa una sentencia que le inhabilite para el cargo de empleado público", ha argumentado.

Andrés Cortabitarte, al que los magistrados de la Audiencia Provincial atribuyen la falta de atención del "riesgo especial de descarrilamiento" en la curva de A Grandeira, sigue a día de hoy subdirector de Gestión Logística y Aprovisionamientos de Adif, según confirman a Europa Press fuentes de la empresa pública.

"NO ENTRO EN LAS REPRESALIAS"

Ante la presencia de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la que ha hecho mención, el ministro ha señalado que él no entra "en las relaciones laborales ni tampoco en las represalias".

"Lo que entiendo es que tiene que afrontar, digamos, las responsabilidades sobre el puesto que tenía, que era sobre seguridad y no lo tiene", ha expuesto. De este modo, ha justificado que "forma parte de la nómina porque no hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo o separarlo".

DIMISIÓN EN RENFE

Además, Ábalos ha hecho referencia a que "en aquel momento también" pidieron las víctimas el cese del que fuera responsable de seguridad en Renfe, Antonio Lanchares. "Y lo hicimos también", ha apuntado.

"Se le separó a la persona que llevaba seguridad y había estado concernida con motivo del accidente", ha recordado el titular de Transportes, sin precisar que Lanchares dimitió en un momento en el que estaba próximo a su jubilación.

Así las cosas, el ministro ha reivindicado haber hecho cuanto se les pidió "dentro de los límites legales". "Cumplí en su momento dejando a las personas que tenían responsabilidades en aquel momento, separándolas", ha concluido.

CIAF

En este sentido, ha indicado que también se dirigió a la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) para que sus integrantes "reabrieran la investigación". "Pero yo no sé... no tenemos la capacidad para forzar que se reabra una comisión que es independiente. Si no, ya no lo es", ha argumentado.

Es más, "fruto de aquella experiencia", como se ha referido a la tragedia en la que murieron 80 personas, existe "un proyecto de gobierno de hacer una comisión de investigación de accidentes de todos los modos de transporte". Según ha explicado, "para dotarla técnicamente y con recursos que le garanticen justamente esa independencia".

SUS INTENCIONES

Por último, ha asegurado no entender "por qué debe haber dudas" de su intención cuando dijo este jueves que prioriza la sensibilidad para con las víctimas del accidente.

"Eso es ya prejuzgar. Yo fui franco ayer. Colaboración con la justicia y reparación de las víctimas y siempre empatía con las víctimas. No sé por qué alguien tiene que prejuzgar otra intención. Creo haberlo hecho dentro de los marcos legales y exentos de la arbitrariedad. No podemos ser arbitrarios", ha razonado Ábalos.

"NO TENGO NECESIDAD DE ENCUBRIR A NADIE"

En esta línea, ha concluido que él no tiene "necesidad de encubrir a nadie". "No formé parte de la época y no tengo ninguna tendencia corporativa ni corporativista", ha apostillado.

"Lo que tenga que ser lo va a resolver la justicia y nosotros ayudaremos a que a la justicia no le falten medios para poder llegar a esa conclusión", ha remachado.