El 92% de jóvenes encuestados en Guadalteba y Serranía de Ronda cree que no se valora el trabajo en el campo

El objetivo de este sondeo era conocer y analizar la relación entre los jóvenes y el medio rural, incluyendo sus impresiones, intereses y expectativas de futuro. La iniciativa está impulsada por el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación "la Caixa".

Los resultados obtenidos a partir de una muestra de 821 jóvenes de entre 12 y 25 años de las comarcas de Guadalteba y la Serranía de Ronda, indican que también que el trabajo en el campo no está bien remunerado (68,2%) o que no se trata de una elección de vida, sino que solo se dedican aquellos que no han tenido otra opción (66,1%).

La gran mayoría de ellos, un 91,5 por ciento, opina que los conocimientos sobre el campo son importantes para la sociedad. Sin embargo, 84,7 por ciento de las personas participantes nunca ha pensado dedicarse a oficios relacionados con este ámbito.

Por otra parte, más de la mitad de los encuestados (54,2%) tiene como expectativas de futuro buscar trabajo fuera de su pueblo o comarca, ya que el 53 por ciento opina que su formación académica no puede aplicarse en el campo, o que el vivir en un pueblo y no en una ciudad supone una desventaja para ellos (58,7%).

La vicepresidenta cuarta y diputada de Innovación social de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha participado este viernes en la presentación telemática de los resultados y ha explicado que "los datos reflejan la necesidad de apostar desde la institución en proyectos como 'La Semilla Rural' con el que a través de la visibilización de experiencias buscamos poner en valor los oficios del campo entre los jóvenes con el objetivo de revertir el éxodo juvenil de los pueblos".

"Desde la Diputación también queremos hacer ver a los jóvenes que son numerosos perfiles profesionales y estudios académicos los que están vinculados al trabajo en el campo, además que también está cada vez más presente la innovación", ha apuntado Rivas.

En el acto también han estado presentes el presidente de Extiércol, la entidad social organizadora, Cristóbal González; y el responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; y la responsable territorial de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental, Murcia, Ceuta y Melilla, Yolanda Solero.

Cristóbal González ha explicado que "estas cifras evidencian la situación de desencanto que sufren actualmente los jóvenes oriundos de estas zonas rurales, quienes no creen que su futuro esté en sus pueblos, y menos relacionando su formación con trabajos vinculados al entorno en el que viven. La falta de posibilidades laborales y de referentes rurales se presentan como las causas de la despoblación juvenil que estas zonas sufren".

Rivas ha incidido en que desde la Diputación tienen "el compromiso de hacer frente al reto demográfico y ofrecer soluciones innovadoras y de emprendimiento social juvenil en el medio rural, así como de colaborar con entidades sociales como Extiércol, que apuestan por recuperar y revitalizar el medio rural".

Estos datos han sido presentados acompañados de un coloquio virtual donde han intervenido diferentes actores implicados en el proyecto, como entidades educativas, agrarias, personal de juventud o asociaciones juveniles. Además, se ha contado con la presencia de María Luisa Gómez, profesora de Geografía de la Universidad de Málaga, quien ha realizado un análisis de los datos extraídos.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Con el objetivo de revertir el éxodo juvenil en los pueblos, la Asociación Extiércol ha puesto en marcha un programa en el que dará visibilidad a experiencias en torno a la agricultura y ganadería, de aquellas personas que empezaron proyectos para quedarse en sus territorios por decisión propia, esperando que puedan ser inspiradores para los jóvenes y reviertan esa conciencia de falta de oportunidad en los pueblos.

Los primeros encuentros se celebrarán los días 16 de abril en el IES del Genal (Algatocín), 23 de abril en el IES Sierra de Yeguas y 12 de mayo en el IES Andrés Pérez Serrano (Cortes de la Frontera).