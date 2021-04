Carballeda de Valdeorras se suma el lunes a los ayuntamientos cerrados en Galicia, junto a O Grove y A Pobra

El municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras estará, desde el próximo lunes día 12 a las 00,00 horas, en el nivel máximo de restricciones, junto al coruñés de A Pobra do Caramiñal y el pontevedrés de O Grove. Esto significa que no se podrá salir del municipio, la hostelería estará cerrada (salvo comida para llevar o recoger) y estarán prohibidas las reuniones de no convivientes, ya sea en espacios públicos o privados.