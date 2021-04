El PP, sobre la vacunación: "Mientras Italia trabaja para ofrecer islas seguras, Armengol sigue sin reaccionar"

En declaraciones a los medios tras un acto público, Company ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el ritmo de vacunación en Baleares para llegar a junio con un alto porcentaje de población inmunizada. "Mientras países como Italia trabajan para ofrecer islas seguras al turismo, Sánchez y Armengol siguen sin reaccionar", ha señalado.

"Baleares, necesita de forma urgente una vacunación masiva antes de la temporada", ha señalado el presidente del PP, a la vez que ha recordado la necesidad de "estar preparados por si se abriera la posibilidad de comprar vacunas, ya que, de producirse ese escenario, las islas deberían estar bien posicionadas para la adquisición de vacunas autorizadas por la UE".

En este sentido, preguntado por la vacuna de Sputnik, ha reiterado que desde el PP defienden que lleguen las vacunas que estén autorizadas por la UE.

Asimismo, Company ha destacado que "no puede ocurrir lo mismo que pasó en la primera ola". "No podemos estar parados esperando a que las cosas sucedan para después adherirnos. A día de hoy son muchos los territorios de la UE que están haciendo gestiones para la adquisición de vacunas, por si se produjera ese escenario y desde Baleares nuevamente no se hace nada para anticiparse a las situaciones que puedan producirse", ha señalado.

EL PI RECLAMA UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO

En esta misma línea se ha expresado el presidente de El PI-Proposta per les Illes Balears, Antoni Amengual, quien ha insistido en que Baleares tenga un tratamiento diferenciado respecto al resto del Estado con la vacunación.

"Lo que necesitamos, tanto Canarias como Baleares, es un tratamiento específico en la campaña de vacunación y hasta ahora el gobierno de Sánchez no lo ha hecho así", ha lamentado.

Respecto a la posibilidad de comprar vacunas, El PI apuesta por esperar a ver la postura de la UE. "Si hay que ir a comprar vacunas, El PI es partidario de ir a comprar vacunas", ha destacado Amengual.

ACELERAR LA VACUNACIÓN

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, ha pedido que "la vacunación llegue a tiempo para que pueda haber temporada turística" y ha hecho hincapié en que la llegada de vacunas es "imprescindible para que se vuelva a recuperar la economía".

Desde el PSIB, el senador Cosme Bonet ha defendido que "la aceleración del proceso de vacunación y la puesta en marcha del futuro certificado de vacunación harán posible llegar al verano con un nivel de inmunidad que permita arrancar la temporada turística".

Sobre la vacunación en Italia, Bonet ha apuntado que "cada estado tiene su propia estrategia", pero ha advertido que "habrá regiones italianas que no estén de acuerdo" con vacunar a las islas antes que al resto.