PSOE y Podemos no descartan llevar al TC el mantenimiento de la composición de las comisiones porque "no es real"

Sin embargo, tanto el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, como el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, han respaldado el "clarísimo y demoledor" informe técnico de todos los letrados de las Cortes que avala el mantenimiento de la actual composición de las comisiones en aplicación de la Ley D'Hondt.

Esta es la principal diferencia que ha evidenciado el bloque que sustenta al Gobierno autonómico, por un lado, y el bloque en la oposición, por otro, tras la reunión este viernes de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes que ha analizado una cuestión "de enorme calado", en palabras de Pablo Fernández, portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, como es la composición de las comisiones permanentes que socialistas y morados piden que se ajuste a "la nueva realidad parlamentaria" en la que PP y Ciudadanos se han quedado a un escaño de la mayoría absoluta.

Fernández ha advertido de que la "tropelía" de mantener la actual composición es "desvirtúa enormemente las reglas de la democracia" en las Cortes por lo que la formación morada estudia llevar este caso al Tribunal Constitucional, al igual que los servicios jurídicos del Partido Socialista como ha confirmado la secretaria del Grupo, Patricia Gómez Urban, que ha recordado que el alto tribunal ya les dio la razón hace dos años y obligó al PP a desbloquear la Comisión de investigación de la trama eólica.

"Queremos que se refleje la composición actual, no queremos otra cosa. Que se traslade al pleno y a las comisiones porque es evidente que PP y Cs no suman 41", ha explicado Patricia Gómez para quien la propuesta del PSOE es "de sentido común" y se ajusta, además, al Reglamento de las Cortes.

Tanto Fernández como Gómez Urban se han mostrado a favor del apartado 6 del informe de los letrados que contempla un reparto en las comisiones permanentes de ocho representantes para el PSOE, seis para el PP, tres para Ciudadanos y uno para el Grupo Mixto ya que, en su opinión, es acorde al nuevo equilibrio de fuerzas en el hemiciclo.

Por su parte Castaño ha criticado las contradicciones del portavoz del Grupo Mixto en su interpretación de las futuras votaciones de los partidos minoritarios y ha defendido que la actual composición está más cerca de los apoyos que tienen garantizados PP y Ciudadanos en los plenos, 40 votos, a uno de la mayoría absoluta, cuando el grupo mayoritario, el PSOE, con 35 procuradores, sigue a seis de la misma.

POR ÁVILA, POSIBLE "SOCIO MÁS ESTABLE"

"La actual composición es más fiel a lo que pasa en el Pleno", ha insistido Castaño quien ha reconocido que la pérdida de la mayoría absoluta ha llevado a una "desviación" en los apoyos necesarios para sacar adelante los proyectos que ahora tendrán que ser avalados por alguien de Por Ávila, que podría ser "el socio más estable", de UPL o de VOX, a lo que ha añadido que los naranjas no descartan llegar a acuerdos "incluso" con PSOE o con Podemos. "En política el diálogo es necesario (...) Negociaremos todo con todos", ha añadido.

En el mismo sentido se ha pronunciado De la Hoz que ha acusado al PSOE y a su "pequeño socio", los dos procuradores de Podemos-Equo, de tratar de sacar "cierta ventaja" de una tránsfuga a modo de "victoria menor" tras haber perdido la moción de censura contra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en lo que ha considerado otra muestra de la "falta de ética, de escrúpulos y de dignidad" de los de Luis Tudanca.

"El informe es amplio, externo y ciertamente profundo y se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en situaciones idénticas en los parlamentos de Baleares, País Vasco y Navarra", ha explicado De la Hoz para quien la solución de mantener el criterio de proporcionalidad aplicado al inicio de la legislatura por la que se inclinan los letrados es "proporcionada y ajustada a derecho".

Para el portavoz del PP, el hecho de que Cs haya perdido un procurador mantiene la esencia del resultado inicial por lo que no procede a variar la composición de las comisiones si bien ha admitido que tendrán que hacer un "esfuerzo adicional de diálogo" para llegar a acuerdos, si bien ha reivindicado en el PP están "enormemente acostumbrados" como se sustanció, ha recordado, en la aprobación de los presupuestos de 2021 a los que se sumó Por Ávila cuando no era necesario para que salieran adelante las cuentas.

En un ofrecimiento de "mano tendida a todos", De la Hoz ha asegurado que los 'populares' dialogarán con quienes quieran sentarse con ellos, con el único límite y condición de no sacrificar los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, si bien ha augurado que los socialistas no cogerán esa mano porque prefieren negociar con "tránsfugas, con comunistas y con independentistas". Urban ha restado importancia a las referencias de PP y Ciudadanos a los casos de jurisprudencia en contra del Tribunal Constitucional ya que, según ha asegurado, también existe a favor aunque no haya sido mencionada por Castaño y De la Hoz.

Por otro lado y respecto a la labor parlamentaria de la nueva procuradora no adscrita se ha decidido que podrá hacer dos preguntas de control y una interpelación por periodo de sesiones, una actividad que, según ha explicado Pablo Fernández no detraerá el cupo del "heterogéneo y variopinto" Grupo Mixto en el que se sientan Podemos-Equo, UPL, Por Ávila y VOX.

Los bloques que sustentan al gobierno y en la oposición también han discrepado sobre la condición de la salmantina, "tránsfuga" para los primeros, pero no para los segundos que consideran que simplemente se fue de su grupo por razones políticas para añadir que en la primera ocasión de emitir su voto, la moción de censura que no prosperó, no votó lo mismo que PSOE o Podemos ya que la no adscrita se abstuvo.

Fernández ha acusado a este respecto a los 'populares' de hablar de transfuguismo "muy a la ligera" cuando, según ha ironizado, el PP es el experto en esta materia, mientras que De la Hoz se ha reafirmado en que se trata del primer caso de transfuguismo en el Parlamento de Castilla y León. "Dan por hecho que es suya, que se quedan con su voto", ha ironizado por su parte Castaño que ha reconocido que hay mucha gente "dolida y muy molesta" con la marcha "sin decir absolutamente nada" y a tres días del voto de la moción de censura de una procuradora que "siempre" había gozado de la confianza de los naranjas hasta el punto de que presidía "la comisión más importante", la de Sanidad.

Castaño ha rechazado además que desde Ciudadanos hayan presionado a María Montero a la que ha retado: "Que lo diga, es mejor decirlo que dejar cosas en el aire". Finalmente, ha admitido que tiene poca confianza en que la mirobrigense deje su acta como procuradora ya que "la cadena causal está diciendo a gritos que no".

De la Hoz, que tiene "una óptima valoración personal de la señora Montero", se ha reafirmado en que es una tránsfuga por lo que considera que tiene sentido la petición que ha realizado Cs a la salmantina para que devuelva su acta que fue elegida por pertenecer a unas siglas. "Me sorprende que el PSOE, lejos de hacerlo -exigir el acta- quiera sacar ventaja políticamente de la situación, la misma que durante la negociación de la moción de censura", ha sentenciado.