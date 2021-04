Este domingo, Rocío Carrasco explicó en el nuevo capítulo de su serie documental su versión sobre lo ocurrido con Irma, la que fue la niñera de sus hijos durante varios años. Esta empleada del hogar interpuso una denuncia en octubre de 2002 contra Fidel Albiac por malos tratos.

La hija de la más grande aseguró que fue una denuncia falsa y que su niñera le confesó que fue su exmarido, Antonio David Flores, quien ofreció una suculenta cantidad de dinero a la niñera para que hablara mal de su pareja. Finalmente, parece ser que la niñera firmó una declaración ante notario en la que desmentía lo que había dicho en la denuncia.

Este viernes, El programa de Ana Rosa se ha puesto en contacto con la protagonista que ha desmentido la versión de Rocío Carrasco y ha asegurado que ella no firmó el documento jurado que mostró Rociíto en el documental. Irma sostiene la versión que describió en la denuncia previa y mantiene que Antonio David nunca pegó a su exmujer.

"Había cosas que no me gustaban y me marchaba, pero quería mucho a los niños y luego volvía. Por lo que yo vi, y que no se corregía y que era por lo que me iba, presenté una denuncia", ha explicado la niñera. Irma ha desmentido que Antonio David le ofreciese dinero y ha insistido con que ella no fue a ninguna revista a venderlo, sino que lo presentó en un juzgado.

"Él dice que no le pegaba y Rocío va y declara que no le pegaba, pero lo que yo aporté como testimonio, que no te puedo decir lo que es, convenció al juez más que el testimonio de Rocío Carrasco", ha asegurado Irma. Este testimonio hace tambalear la credibilidad de la hija de Rocío Jurado que seguirá hablando cada domingo en su documental.