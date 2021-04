Oltra es mostra "saturada": "Em reglota Madrid i el que diu Ayuso"

Així ha respost la vicepresidenta aquest divendres a les declaracions de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista en Telecinco va afirmar que "Madrid no es pot comparar amb altres capitals de província" i que solament és equiparable a les mundials, en ser preguntada per com veu que la Comunitat Valenciana tinga la incidència del virus més baixa d'Espanya i Madrid estiga per damunt de la mitjana.

En aquest sentit, Oltra ha afirmat que li 'reglota' Madrid. Quan els periodistes li han demanat a la vicepresidenta que aclarira en quin sentit utilitzaba la paraula valenciana 'reglota', Oltra ha matisat que no l'ha utilitzat en sentit d'"agonia" sinó "més de saturació".

"Em reglota Madrid. No sé a vostés, però ací sabem més del que passa en Alcorcón que del que passa a Xàtiva, que la tenim més a prop. El govern valencià està preocupat pel que passa a Xàtiva, a Vinaròs, al Pilar de la Foradada, a València o a Alacant, no està preocupat per Madrid més enllà de per les persones que viuen allí, que es mereixen tindre uns governs que es preocupen per ells", ha manifestat.

Respecte a les declaracions d'Ayuso, Oltra ha agregat que València "també és una capital europea, no d'un estat, però és d'una capital europea". "Encara que Madrid siga Espanya i Espanya és Madrid, la ciutat de València està a Espanya, a Europa i és una capital", ha indicat.

Pel que fa a la comparació de la situació epidemiològica entre les dos comunitats, Oltra ha indicat: Ayuso "que diga el que vullga, està en el seu dret de llibertat d'expressió". "La gent a la qual van destinades les polítiques sap perfectament les diferències i els impactes que tenen", ha agregat.