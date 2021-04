El pleno del Consell ratifica las resoluciones que aligeran las restricciones en residencias y centros de día

La primera permite que las residencias de personas mayores que estén libres de Covid-19 y tengan una vacunación completa o de un 95 por ciento de las personas usuarias y trabajadoras permitan las salidas ordinarias de las y los residentes con vacunación completa hasta el nivel tres de alerta y además contempla la pernoctación de hasta tres noches fuera del centro sin que sea necesario aislamiento. En el caso de los centros con vacunación incompleta, quedarán suspendidas.

El texto normativo, que se ha trabajado con la Conselleria de Sanidad Universal y con el sector, establece que en aquellos municipios que estén en nivel de alerta uno y dos, las personas que residan en centros de mayores, independientemente de su grado de inmunización, podrán salir siguiendo el protocolo que establezca la dirección de la residencia.

No habrá restricciones para las salidas por razones de salud o terapéuticas, y estas se mantendrán en todos los niveles. También se permiten las salidas motivadas por problemas de salud aunque tengan la consideración de demorable y las salidas vacacionales, que serán por periodos iguales o superiores a los siete días. Esto será así también en los recursos de diversidad funcional.

El reingreso tras una salida con pernoctación se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por la Conselleria de Sanidad sobre realización de pruebas y aislamiento, en función de la situación vacunal del centro y de la persona residente, de la duración de la salida y del nivel de alerta del municipio de destino. Es el mismo caso en los recursos para personas con diversidad funcional.

Los centros que cuenten con una vacunación completa deberán contar con un cinco por ciento de plazas para garantizar el aislamiento, y esta cifra se mantendrá en el 10% en aquellos que no la tengan. Los espacios de aislamiento deberán contar con baño propio.

La nueva resolución también elimina el límite de familiares que acudan de visita el centro cuando el municipio esté en nivel de alerta uno o dos, aunque se mantiene la obligación de solicitar cita previa y de que los encuentros se mantengan preferiblemente en espacios abiertos y siguiendo las medidas de higiene y protección.

Los centros en nivel de alerta tres que cuenten con una vacunación completa podrán mantener las visitas de manera escalonada a lo largo del día de una persona o de hasta tres en el caso de personas convivientes, que podrán entrar juntas, siempre con cita previa y durante un tiempo no superior a una hora. Los centros con vacunación incompleta permitirán la visita de una única persona.

En cuanto a las visitas por personas ajenas al centro, salvo en el caso de las visitas de los y las residentes, quedan restringidas salvo por motivos justificados.

Las personas trabajadoras deberán utilizar en todo momento el equipo de protección individual y, en el caso de aquellas que no estén vacunadas, serán asignadas a grupos burbuja de personas residentes o usuarias con pauta de vacunación completa, evitando entrar en contacto con quien no esté vacunado.

Por su parte, las personas residentes o usuarias no vacunadas se integrarán individualmente en grupos burbuja de personas residentes vacunadas, no pudiendo haber, con carácter general, en la misma unidad convivencial otras personas residentes no vacunadas.

DIVERSIDAD FUNCIONAL

La resolución de diversidad funcional permite que las residencias o centros de salud mental libres de Covid-19 flexibilicen el régimen de visitas de familiares, tutores o tutoras así como personas cercanas a los usuarios, de manera que no tendrán límite de tiempo ni de personas mientras se encuentren en nivel de alerta uno y dos.

Los centros ubicados en municipios con nivel de alerta tres admitirán la visita de hasta tres personas cuando sean convivientes por un máximo de una hora, siempre y cuando al menos el 95 por ciento de las personas residentes y trabajadoras cuenten con una pauta completa de vacunación. En el caso de las residencias con vacunación incompleta el número se reducirá a uno. En todos los casos serán necesaria solicitar cita previa, salvo cuando el municipio se encuentre en situación de nueva normalidad.

Además, se establece que aquellas personas que por su grado de autonomía tengan actividad laboral, terapéutica, formativa, estén en un programa de vida independiente o tengan relaciones autónomas, mantendrán sus rutinas ordinarias con las limitaciones que se establezcan para la población en general.

Por otra parte, en cuanto a las actividades que realizan tanto dentro como fuera del centro, se establece que en aquellos casos de centros con vacunación completa se desarrollarán las actividades del mismo modo que se hacían antes de la pandemia, aunque siempre respetando las medidas de seguridad e higiene. Los centros con vacunación incompleta tenderán a la normalización siempre que sea posible por las características estructurales del centro.

Asimismo, las personas residentes podrán asistir a los centros de atención diurna, realizar actividades grupales de ocio y tiempo libre fuera del centro residencial y talleres y sesiones de grupo que no superen el máximo de seis personas, que deberá ser un grupo convivencial y tendrá que mantener en todo momento el distanciamiento interpersonal.

Por su parte, las personas residentes o usuarias no vacunadas se integrarán individualmente en grupos burbuja de personas residentes vacunadas, no pudiendo haber, con carácter general, en la misma unidad convivencial otras personas residentes no vacunadas.

RECURSOS DE ATENCIÓN DIURNA PARA MAYORES

Por otra parte, las personas mayores que acudan a centros de día independientes de residencias podrán asistir a los mismos en aquellos casos en los que la vacunación sea completa; mientras que los que no la tengan podrán atender a todas las personas usuarias si su infraestructura les permite mantener las distancias de seguridad e higiene, en caso contrario deberán establecer turnos rotatorios.

Los centros de día anexos a una residencia que tengan la vacunación completa podrán atender tanto a las personas residentes como a las no residentes; en los casos en que no se tenga la inmunización completa, deberán establecerse espacios diferenciados para atender a las personas que vivan en la residencia y a las que no lo hagan.

En cuanto a los centros de atención a personas mayores (CEAM y CIM), podrán realizar las actividades y los servicios de atención individualizada con un 75 por ciento de su aforo en el nivel de alerta uno, un 50 por ciento en el dos, solo en los casos en que esté prescrito cuando se entre en el nivel tres. En cuanto a las actividades, solo se podrán realizar aquellas que requieran de una mesa y siempre con grupos no superiores a seis personas, que deberán traer de casa el material que puedan necesitar.

Por otra parte, los centros de día y ocupacionales tenderán a normalizar su funcionamiento y podrán realizar actividades de ocio educativo y tiempo libre en los niveles de alerta 1, 2 y 3.

Los centros de atención temprana y los centros de rehabilitación e integración social deberán desarrollar un plan de atención que permita dar servicio a la totalidad de las personas usuarias de forma presencial. En aquellos casos que no sea posible se seguirá con la organización establecida de cita previa.