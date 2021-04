Este jueves, Sálvame vivió un día tenso mientras hablaban del tema del momento: la serie documental de Rocío Carrasco. Carlota Corredera ha estallado contra Kiko Matamoros tras sus múltiples declaraciones defendiendo a Antonio David.

Los colaboradores estaban tratando del asunto de las visitas al médico, pues según contó Rociíto, su exmarido le devolvió un día a David, el hijo pequeño de la pareja, con un brazo roto y fue ella quien tuvo que llevarlo a urgencias.

Sin embargo, Kiko Matamoros intervino para hablar de otro caso de desatención médica, en esta ocasión, supuestamente por parte de Rocío Carrasco. "¿A ti te parece que se puede igualar?", le pregunto Carlota Corredera, harta ya de que, de nuevo, igualara a la víctima con el presunto agresor.

"Rocío demostró que le devolvieron a su hijo con un brazo roto, le confirman que Antonio David estaba de cena y a ti te consta una desatención", continuó la presentadora. "No me parece de recibo [...] ¡Estás igualando a una víctima con su agresor!".

Matamoros argumentó que se refería a los hijos como víctimas, pero ella insistió en que no fue así: "Tú has igualado a los progenitores, no a los hijos". "Ni tú ni yo podemos decir que es un maltratador", argumentó entonces el tertuliano, a lo que ella respondió que no se puede decir que está ni "exculpado" ni "inculpado".

"Yo no pongo en cuestión el testimonio de Rocío Carrasco, lo que no voy a comulgar es con ruedas de molino. Si alguien lo ha hecho mal, también lo ha hecho mal, por muy víctima que sea", dijo minutos más tarde. Entonces, Carlota Corredera se levantó y le pidió que dijera en qué se había equivocado.

Volviendo al asunto de la desatención médica, ella le preguntó varias veces a Kiko, amigo de Antonio David, si le había dicho alguna vez que le habían devuelto los niños con moratones: "Te lo voy a volver a preguntar porque me lo contaste a mí".

"Te estás equivocando", le espetó Matamoros. "No me hagas pasar por mentirosa. Cuéntamelo entonces, porque tengo bastante buena memoria", le respondió Carlota Corredera. Después, le preguntó si Antonio David le había contado lo mismo que a otros compañeros, que Rocío Carrasco no tenía relación con la niña porque consumía cosas, algo que él dijo negó: "Lo que me dijo es que la madre estaba todo el día volada".

"Se acabó la impunidad, ¿lo entiendes?"

Más tarde, la pelea continuó por los mismos derroteros, pero esta vez hablando de la pensión que, supuestamente, no ha pagado Rocío Carrasco a su hijo David. "Tráeme los papeles...", pidió Carlota Corredera a Kiko Matamoros. "¡Que traigas los papeles, Kiko, que se acabó lo de no tener pruebas!".

-Carlota Corredera: "Se acabó la impunidad. Llevamos 24 años escuchando a AD y ni una prueba, Rocío las saca todas y la seguís cuestionando"



BRAVISIMA

"Se acabó la impunidad, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? Llevamos 24 años escuchando a Antonio David y ninguna prueba, y Rocío las saca todas y la seguís cuestionando. Saca las pruebas", le gritó la presentadora.

"¿Pero una prueba de qué? Lo que no tenemos es ni una prueba de que esta señora haya atendido a su hijo desde que se fue de su casa", argumentó el tertuliano.

Poco después, María Patiño sacó unos documentos legales que le dio Antonio David en los que le afeaba a Rocío Carrasco una desatención médica de sus hijos, como en el año 2007 cuando se requería su firma para la intervención quirúrgica de su hijo.

"¡Esto es caer en la trampa de Antonio David!, le gritó Kiko Hernández y le pidió ver esos informes porque no demostraban que lo que contara fuera cierto. "No es ninguna trampa, esa denuncia la he dicho yo", gritó Kiko Matamoros entonces y decidió abandonar el plató.