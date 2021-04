Cantó diu que Puig "envesteix com un bouet" quan "li posen davant Ayuso": "Li encega l'odi a Madrid"

Així ho ha asseverat Cantó, ara integrant de la llista del PP a les eleccions a l'Assemblea de Madrid del pròxim 4 de maig, en una entrevista en Plaza Radio que arreplega Europa Press.

Cantó ha sigut preguntat per si considera "comparable" les reunions mantingudes per l'Executiu madrileny de cara a una possible compra de la vacuna russa Sputnik, no aprovada per la UE, i la trobada del president valencià amb la farmacèutica Janssen. "Absolutament", ha respost el polític, que ha retret que "per a l'esquerra espanyola l'important no és el quin sinó el qui".

"Pareix que Isabel Díaz Ayuso per a ells era el mateix dimoni per haver fet alguna cosa que és el que fa Puig o Angela Merkel a nivell europeu. Tots els dirigents tenen l'obligació de cuidar tan bé com siga possible als ciutadans. Reunions com aquest en les quals s'estudia la possibilitat de compra i valorar possibilitats de millora del ritme lent de la vacunació és alguna cosa bé per als ciutadans. El problema és que Puig es posa a atacar la Comunitat de Madrid en el moment en el qual ell està fent el mateix", ha manifestat.

I ha insistit: "Quan li posen davant a Puig a Isabel Díaz Ayuso o la Comunitat de Madrid, el senyor Puig envesteix com un bouet, i aquest és un grandíssim problema". En la seua opinió, Puig "hauria d'estar estenent ponts amb la Comunitat de Madrid, que és el seu soci principal, en comptes d'estar mirant solament al nord, al model català".

Segons el parer de Cantó, al dirigent valencià "li encega l'odi cap a Madrid" i que se li pose enfront de l'espill "un model de gestió absolutament liberal que promou la llibertat i reeixit i que no té res a veure amb el que està practicant a la Comunitat Valenciana", on, considera, que "l'hoteleria se sent maltractada" o que "s'ataca a l'educació concertada".

Quan se li ha recordat que amb ell al capdavant el grup de Cs va estar apunt de recolzar els pressupost del govern del Botànic, ha recalcat que se sent "orgullosíssim d'haver aconseguit milers de places d'infermeres i metges, noves places de col·laboració públic-privada i va ser una llàstima quedar-se a les portes d'aconseguir una baixada d'impostos que no van voler negociar ni Compromís ni Podem".

Finalment, sobre el fet que els seus ex-companys de Cs a la Comunitat Valenciana se senten "enganyats" amb la seua marxa ha dit que ni ho sap ni li importa "massa" i que haurien d'estar enfadats amb la direcció del partit d'Inés Arrimadas.

"JO NO HE CANVIAT"

A més, sobre el fet que va ser votat pels valencians com a candidat a president de la Generalitat en els passats comicis, ha subratllat que qui els ha "traït" ha sigut Ciutadans. "El que ha canviat és Ciutadans, jo no he canviat", ha postil·lat.

"Jo m'he quedat sense partit. El que ha traït als votants és un partit que va posar una línia roja a Podem i està pactant sense problemes a Múrcia. Jo seguisc arreplegant l'afecte de la gent en el carrer que em recolza i em diu que entenen", ha rematat.