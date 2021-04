CSIF y UGT convocan una marcha lenta en Valladolid por la equiparación salarial de todos los trabajadores de la Junta

Benjamín Castro, que se ha reunido este viernes con el presidente del CSIF en Soria, Enrique Guiu, y el responsable de Sanidad en la provincia, Ricardo Sanz, ha pedido a la Junta, "si es hoy mejor que mañana", convocar la Mesa Sectorial del sector para negociar.

El representante de CSIF ha instado a Francisco Igea a que la rectificación del 'Decretazo' sea "la primera de otras" como el modelo de negociación. "No se puede sostener una administración tan gruesa como la de la Comunidad, con 86.000 trabajadores públicos, con un modelo de negociación gremial, anterior a la Revolución Industrial, hay que respetar la negociación colectiva contemplada en la Constitución", ha matizado Castro.

Asimismo, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una reunión con los tres principales sindicatos "en el camino de la necesaria dignificación de los empleados públicos, cumplimiento de los acuerdos y cosas pactadas por hacer, como la recuperación de la jornada de 35 horas, pago fondos adicionales o la regulación de la carrera profesional".

MARCHA LENTA EN VALLADOLID

Castro ha invitado a los empleados públicos a participar en una marcha lenta el próximo miércoles en Valladolid, junto a UGT, "para exigir Junta que se deje de artificios, que hay que, a negociar, que no son momentos de huelgas y sí de ser responsables".

Los sindicatos CSIF y UGT han convocado, para el próximo día 14 de abril, una marcha lenta de vehículos en Valladolid, con la que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León "puedan visualizar y mostrar su descontento y malestar, por la deriva en la que se encuentra el Gobierno regional, que está mostrando un comportamiento irresponsable, caprichoso, impositivo y unilateral, a la hora de negociar y tomar decisiones sobre las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores", como ha señalado Castro.

Ambas organizaciones sindicales, dos de las mayoritarias, que suman más del 40 por ciento de los representantes de los empleados públicos de la administración autonómica, pedirán a la Junta que "vuelva a los foros adecuados y legalmente establecidos para la negociación", como ha manifestado el representante del CSIF.

La marcha lenta partirá a las 11.00 horas del paseo de los Filipinos en Valladolid y estará encabezada con automóviles, seguida de bicicletas y otro tipo de vehículos. El eslogan es 'Por un acuerdo histórico en el camino de la equiparación'.

'DECRETAZO' SANITARIO

Benjamín Castro se ha referido en Soria a la cancelación del conocido como 'Decretazo' Sanitario, que se publicó "de manera sorpresiva el 14 de noviembre de 2020 y rompió unas negociaciones en marcha con los seis sindicatos", y ha señalado que, no es necesario ahora, como detalló el vicepresidente Francisco Igea, "ni tampoco cuando se aprobó".

"Ayer (por el jueves 8 de abril) por sorpresa nos anuncian que no era necesario el Decreto por lo bien que trabajan los empleados públicos, efectivamente no era necesario, pero tampoco el 14 ni en la anterior ola, por lo que una vez más demuestra el desgobierno y que están en un continuo ejercicio de improvisación, que no viene bien ni a los empleados públicos ni a la articulación de la sanidad pública con una pandemia que todavía la tenemos sobre nosotros", ha manifestado Castro.

El responsable de CSIF ha recordado que el 'Decretazo' llegó a las puertas de alcanzar un acuerdo, por lo que "al romper Mañueco e Igea las negociaciones" el sindicato "fue al Supremo, que admitió a trámite el recurso", con el objetivo de "no dejar tirados a más de 42.000 trabajadores de la Sanidad en Castilla y León".

Asimismo, ha reiterado que la Junta "dinamitó las negociaciones con el decreto" y ha apuntado que "Igea solo acierta cuando rectifica".